„Pro dárce jsme měli připravené balíčky s pochutinami. Zároveň jsme pozvali všechny dárce z řad zaměstnanců do přednáškového sálu, kde jsme jim poděkovali a všem předali drobný dárek,“ upřesnil mluvčí Oblastní nemocnice Příbram Martin Janota.

Podle posledních zpráv Všeobecné zdravotní pojišťovny se celorepublikově potýkáme s nedostačujícím počtem dárců. Při současném stavu 260 tisíc lidí, kteří darují krev, by jich ideálně bylo potřeba až o dalších 40 tisíc více. Některé nemocnice tak hlásí nedostatek krevních zásob a shání nové dárce různými způsoby, včetně výzev na sociálních sítích. Potřeba jsou všechny krevní skupiny a seznam míst, kde lze krev darovat, je dostupný například na webu Českého červeného kříže.

Výjimkou není ani příbramský špitál, kde se taktéž potýkají s částečným nedostatkem krevních zásob. „Obecně se dá říci, že je v celé České republice mírný nedostatek krve, ale ne takový, že by to nějak omezovalo péči. Spíše je to stresující pro ty, kteří krev shánějí. Například naše nemocnice není zpracovatelem krve, takže ji musíme nakupovat a jsme tím pádem v trochu jiné situaci, než jiná zdravotní zařízení,“ vysvětlil Janota.

Z toho důvodu v příbramské oblastní nemocnici taktéž iniciují vyšší poptávku po nových dárcích, kde navíc registrují jejich mírný pokles. „K tomu se ještě zvýšila spotřeba krve. Dá se říci, že jsou potřeba všechny skupiny, protože i když je nějaká krev v populaci nejvíce zastoupená, jsou procentuálně nejvíce zastoupení i ti pacienti, kteří danou skupinu potřebují,“ upřesnil mluvčí.

V této souvislosti nemocnice na podzim chystá velkou osvětovou kampaň pro dárce krve, která bude zaměřena především na mladé lidi. Za loňský rok provedli v příbramské nemocni 5355 odběrů. To znamená, že zde celkově lidé darovali kolem 2,5 tisíce litrů krve.