Do Památníku Vojna, kde kdysi pobývali vězni nasazení na práci v uranových dolech a dnes jde o součást Hornického muzea Příbram, se tradičně sjeli nejen politici, aby položili věnce a květiny na pietním místě a vzdali hold lidem, kteří se ani v těžkých chvílích nezpronevěřili svým zásadám, přičemž se zasloužili o to, že se dnes můžeme chlubit: žijeme ve svobodné zemi. Dorazili i pamětníci, mezi nimiž největší pozornost i úctu sklidila Libuše Musilová: pamětnice událostí z let 1939, 1948 a 1989 a spoluzakladatelka Konfederace politických vězňů.