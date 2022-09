K této příležitosti se v pondělí uskutečnila tisková konference, která více přiblížila hlavní témata konference. Jedním je například předat zkušenosti a informace zemím, kde doposud žádné geoparky nejsou, a ukázat jim formy geoparků, které se dají navštívit v Česku. Jde konkrétně o Arménii, Ázerbajdžán, Gruzii, Moldavsko a Ukrajinu.

„Geoparky jsou dobrovolným nástrojem ochrany přírody. U nás jich v současné době máme deset – jeden z nich je globální, jedná se o Český ráj. Dalším z témat je, jak například udělat turismus v geoparcích udržitelný a jak fungovat v souladu s místními komunitami s cílem návštěvníkům přinést o dané lokalitě co možná nejzajímavější informace,“ sdělila náměstkyně ministryně životního prostředí Eva Volfová.

Geoškoly

Konference Východního partnerství se také zaměřila na geoškoly, které byly u nás představeny před dvěma lety. „Naši lektoři se zúčastňují výuky geologie přímo na vybraných školách, kde vhodně doplňují předměty zaměřujících se na přírodu,“ řekl ředitel geoparku Barrandien Luboš Gardoň, s tím, že se v této souvislosti rozšíření projektu geoškol chystá do Tanzánie, Peru, Filipín či Nikaragui.

Nechybí zástupce Ukrajiny

Mezi dalšími hosty byl také profesor Jurij Zinko z Národní univerzity Ivana Franka ve Lvově, který zmínil, že na území Ukrajiny se nachází řada zajímavých území, kde by se mohl geopark založit. Jejich výzkumem se zabývají zhruba deset let. „Tato místa odpovídají deklaraci Unesca a mají potenciál stát místem, kde by se mohla vytvořit celá síť geoparků, která by mohla mít i celoevropský význam,“ uvedl Zinko, který vyjádřil vděčnost, že se mohli zástupci Ukrajiny konference zúčastnit.

Invaze Ruska ale momentálně proces jejich vyhlašování oddálila na neurčito. V budoucnosti by ale mohly vzniknout například v Skolivských Beskydech či Karpatech. Celkem se hovoří o sítí 25 geoparků. Momentálně ale deset lokalit okupuje ruská armáda. „Nechali jsme si vypracovat seznam a mezi nimi je například Kamenná mohyla, Oleškovské písky či Doněcká pláž, které nyní čelí negativnímu vlivu konfliktu,“ dodal Zinko.

Součástí třídenní konference jsou také terénní vycházky, kdy se účastníci ještě vydají do Skryjí či na levandulové pole v Chodouni, které patří mezi největší svého druhu na světě.

