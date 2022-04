Lákala i další nabídka: dětem rozzářily oči modely vláčků – a u dospělých to vlastně platí jakbysmet; navíc se ukázalo, že modelová železnice vůbec nemusí být někde pod střechou: sluší jí to i pod širým nebem.

Starší návštěvníci ale věnovali značnou pozornost také výstavám představujícím minulost místní lokálky na rožmitálském nádraží a historii železnice v dobovém vagonu. Exponátem se vlastně stala i samotná parní lokomotiva, kterou představily komentované prohlídky. Akci však nechyběl ani hudební doprovod.

Zájem, s nímž se akce setkala, byl úžasný, pochvaluje si starosta Rožmitálu Pavel Bártl (ČSSD). „Narvané byly v pátek, v sobotu i v neděli skoro všechny spoje; spousta dalších lidí stála i na zastávkách, protože se přišli alespoň podívat,“ řekl starosta Deníku.

Parní vlak doplnil i starý autobus

Rožmitálské Velikonoce s párou připravilo město společně se svým Podbrdským muzeem ve spolupráci s Iron Monument Clubem Plzeň, Českou západní dráhou, obcí Chrást a Správou železnic, ale i dalšími partnery: ať už organizacemi, anebo jednotlivci. Nechybělo ani další letité vozidlo: tentokrát nikoli na kolejích, ale na silnici.

Vlakové nádraží a Podbrdské muzeum propojila o víkendu mimořádná linka obsluhovaná historickým autobusem Robur, upozornil vedoucí městského kulturního střediska František Žán. „V muzeu je totiž k vidění výstava Kovo Věšín 1892–2022 s podtitulem 130 let výrobních družstev ve Věšíně a Starém Rožmitále,“ připomněl. S dodatkem, že tato družstva produkovala i mnoho výrobků pro železnici.

Žán také Deníku řekl, že pára na kolejích je velké lákadlo – což velikonoční víkend jen potvrdil. „Chtěli bychom, aby se k nám vrátila – a rádi bychom s klubem IMC spolupracovali i dál,“ konstatoval. Připomněl, že město chystá akci na železnici také na srpen. I tam se má stát hlavní hvězdou historická lokomotiva – nikoli ale parní. Srpen ostatně bývá obdobím, kdy parní mašiny dostávají v posledních letech nucený distanc – nesmějí vyjet v rámci protipožárních opatření platných v období déletrvajícího sucha.

Od června do října provoz o víkendech

Starosta Bártl současně v pondělí potvrdil, že vidět na březnické trati vlak vezoucí cestující nebyl letos ojedinělý zážitek. Loni v prosinci zde sice v rámci rušení některých méně využívaných lokálek Středočeským krajem pravidelný provoz skončil, avšak výletníci v hlavní sezoně o svezení vlakem nepřijdou.

Byť starosta připouští, že za zachování osobních vlaků, třebas jen se sezonním provozem, orodoval marně jak u krajského radního pro oblast veřejné dopravy Petra Boreckého, tak u hejtmanky Petry Peckové (oba STAN). Nepochodil s důrazem na potřeby místních ani s argumenty, že je to atrakce lákající turisty a zpřístupňující Brdy, přičemž provoz lze z pohledu emisí vnímat příznivě.

Jestliže jsou Rožmitálští přesvědčeni, že vlaky vozící pasažéry na jejich trati jezdit mají, zkusili je letos u Českých drah objednat sami. „Od 12. června do konce října půjde o víkendové čtyři páry spojů mezi Březnicí a Rožmitálem,“ konstatoval starosta. S tím, že až do Rožmitálu pod Třemšínem by měla zajíždět i část cyklovlaku z Prahy, od kterého se odpojí jeden vagon.

Zkušenosti z letošního léta a podzimu ukážou, co bude dál. Rožmitálští nicméně chtějí přispět k tomu, že lokální trať udrží při životě; včetně povědomí, že tam jezdí osobní vlaky. „Rádi bychom, aby dráha fungovala a nezmizela z paměti,“ potvrdil Deníku Bártl. Zajištění sezonního provozu podle jeho slov přijde na 305 tisíc korun; trochu městu přispěje obec Chrást, u níž je na této trati zastávka Oslí.

Aktuální ohlas na víkendový parní provoz se zdá naznačovat, že odhady turistického potenciálu zdejší železniční trati nebyly přehnané.