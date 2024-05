/FOTO/ Celkem 16 lego robotů, které postavily týmy z druhého stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, se v neděli 12. května utkaly před festivalovými davy na Maker Faire Prague ve finále jarní Robosoutěže Fakuty elektrotechnické ČVUT. Vítězný tým s názvem Kraken z Gymnázia Příbram v úloze třídění kostiček překonal dva silné konkurenty z Prahy 4. Jarní soutěže se zúčastnilo 115 týmů ze 60 škol.

Finále festivalu Maker Faire Prague se uskutečnilo v neděli 12. května. | Foto: se souhlasem Ivana Sobičky

Letošní soutěžní úloha Robosoutěže pro tříčlenné týmy se jmenovala Třídění barevných kostiček. Cílem bylo sestavit robota ze stavebnice LEGO Mindstorms a naprogramovat ho tak, aby samostatně sebral co nejvíce barevných kostiček ze soutěžní plochy a roztřídil je do dostupných zásobníků na hřišti. To vše v limitu 90 vteřin.

Festival Maker Faire Prague se konal o víkendu 11. a 12. května na Výstavišti Praha a přitáhl rekordní účast 12 000 návštěvníků. V pavilonu, kde své projekty prezentovali i další vyučující a členové studijního programu Kybernetika a robotika na FEL ČVUT, se nacházela aréna Robosoutěže, jejíž finále se konalo v neděli od 12 hodin. Z vyřazovacího boje v závěru finále nakonec vzešel vítězný tým Kraken zastoupený Lukášem Koma z Gymnázia Příbram.

„Gratuluji nejen vítězovi z Příbrami, ale i všem zúčastněným letošní jarní Robosoutěže pro základní školy, kterých bylo opravdu hodně – celkem se ve všech kolech zapojilo 115 týmů ze 60 různých škol,“ uvedl organizátor Robosoutěže Martin Hlinovský z katedry řídicí techniky FEL ČVUT.

„Mám radost, že se vítězové z Příbrami i Prahy 4 mohli předvést právě na festivalu Maker Faire Prague, který měl letos rekordní návštěvnost, a s robotikou v podání naší soutěže se tak seznámilo mnohem víc lidí. V září bude Robosoutěž pokračovat podzimní etapou pro střední školy,“ dodal.