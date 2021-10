Na výstavě, ale i na webu školy, jsou také ke zhlédnutí pořady, které speciálně ke 150. výročí připravila školní televize GymTV . Ta ale nebyla jediná, kdo se do oslav aktivně zapojil. Nepřehlédnutelná i nepřeslechnutelná byla s počátkem října třeba i aktivita GymBandu; školního orchestru. Oslavy výročí doprovodilo také vydání hned dvou publikací: jsou jimi kniha o současné škole Gymnázium Příbram 2021 a Almanach Gymnázia Příbram 1871–2021. Ze slavných studentů se gymnázium může pochlubit i takovými jmény jako Václav Bedřich, Tereza Čapková, Jan Drda, František Drtikol, Jaroslav Durych, Josef Hlinomaz, Lucie Křížková (známá jako Váchalová), Roman Šmucler, Karel Toman, Quido Maria Vyskočil – a ke své kariéře ze zdejších lavic vykročil třeba i ředitel Hornického muzea Příbram Josef Velfl.

Na doklady minulosti, které pro někoho mohou představovat dávnou historii „z minulého tisíciletí“, zatímco jiným umožní vybavit si vzpomínky na mládí (avšak nechybějí ani obrázky z ryze současného dění), se zájemci mohou přijít podívat v pracovních dnech až do vánočních prázdnin. Po domluvě je prohlídka výstavy možná i o víkendu – a lze očekávat, že takový zájem se může objevit třeba v době kolem Dušiček nebo v době konání třídních srazů; pro jejich účastníky lze sjednat i prohlídku školy.

Mezi těmito doklady novodobější historie obzvlášť zaujme třeba originál maturitního tabla z roku 1961, zapůjčený Vladimírem Prunerem. Tablu tehdejší studenti dali tvar kosmické lodi, k čemuž je inspiroval tehdy celosvětově populární vesmírný let sovětskéko kosmonauta Jurije A. Gagarina. Významně ze svých sbírek přispěli také bývalí pedagogové – a vlastně i ti současní. Nechybí dále nahlédnutí na historické skvosty z knihovny, z kabinetů fyzikálního či přírodopisného, ale obdivovat lze třeba i poháry připomínající sportovní úspěchy vybojované před devíti desetiletími.

S tradicí od roku 1871 se příbramská škola může pochlubit tím, že ve středních Čechách patří k nejstarším vzdělávacím institucím svého druhu. Vyučování na obecném reálném gymnáziu tehdy začalo 12. října v budově obecních škol na náměstí. V historii vystřídala čtyři objekty, přičemž v současné budově, která byla v době vzniku vzorem modernosti, působí od roku 1958. I to se zájemci mohou dozvědět na výstavě ke 150. výročí existence školy, představující materiály z archivu školy i příbramského okresního archivu, ale také ze soukromých sbírek.

Příbramské gymnázium oslavilo sto padesát let od založení. | Foto: Hejtmanka Petra Pecková

/FOTOGALERIE/ Sto padesát let od založení si připomnělo příbramské gymnázium. Přesněji – škola v ulici Legionářů. Téma místního gymnázia – či gymnázií – je v Příbrami citlivé v souvislosti s krajským projektem optimalizace středního školství. V březnu středočeští zastupitelé schválili, a to navzdory hlasitým protestům veřejnosti, záměr sloučit dvě příbramská gymnázia – připojení Gymnázia pod Svatou Horou právě k nástupnické škole v ulici Legionářů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.