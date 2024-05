/FOTOGAERIE, VIDEO/ Nezisková organizace Pet Heroes zakoupila v Hrabří na Příbramsku několik zemědělských budov, ve kterých by ráda vybudovala centrum pro handicapovaná zvířata. Otevřít je plánuje za sedm až deset let.

V Hrabří na Příbramsku vzniká centrum pro handicapovaná zvířata | Video: Jana Hájíčková

„Ochranou zvířat se zabýváme přes deset let. Jak přímou péčí, tak osvětou. Začínali jsme nájezdovými akcemi, kdy jsme pomáhali toulavým kočkám v různých lokalitách. Poté jsme otevřeli azylový dům v obci Hoření Vinice, kde jsme se starali o zvířata. Bohužel ale budova nebyla v našem vlastnictví. Prováděli jsem tam různé opravy, což se posléze už nevyplatilo dělat na cizí budově. Chyběly nám vlastní prostory, což se teď změnilo. V Hrabří u Sedlčan jsme postupně koupili několik budov za 5,5 milionu korun,“ uvedla projektová manažerka Pet Heroes Lucie Klimentová.

Organizace momentálně spravuje ještě útulek v Lanškrouně, který je na pozemku zemědělské školy. „Také jsme měli centrum v Praze, které ale pomalu přesouváme právě do Hrabří. Rádi bychom zde vybudovali centrum pro dlouhodobě nemocná nebo handicapovaná zvířata. U nás si zvířátka obvykle pobudou déle, než je zvykem v normálních útulcích. Městské útulky dělají dobře svou práci, ale když tam zvíře musí strávit delší dobu, tak narážejí na problém s financováním. Chceme vytvořit místo, kde to bude možné. Zvířata jsou pro nás přátelé, parťáci a jejich utrpení nám není lhostejné,“ sdělila Klimentová.

Zdroj: Jana Hájíčková

Areál se skládá ze tří budov - bývalého prasečáku, seníku a bývalého kravína. „Všechno je ještě v začátcích, protože jsme budovy nakupovali postupně. A postupně je budeme přestavovat. Začínáme v kravíně. Když jsme ho koupili, byly v něm hromady starého hnoje, které jsme museli odvozit. Pustili jsme se do toho svépomocí nebo se skupinami dobrovolníků,“ popsala projektová manažerka.

Pet Heroes vždy vyhlásí na sociálních sítích veřejný den pro dobrovolníky, nebo se některé firmy samy nahlásí, protože jednou v roce pomáhají dobročinným organizacím. Jejich zaměstnanci tak absolvují teambuilding zcela netradičně a přitom pomohou dobré věci.

„Snažíme se tady pracovat každý týden, ale zatím máme největší práci s obvoláváním úřadů. Počítáme, že otevřít bychom mohli za sedm až deset let. I když to budeme dělat postupně, nemůžeme zde v jedné budově ubytovat zvířata a jezdit kolem nich s těžkou technikou. Takže otevřeme, až to bude všechno hotovo,“ dodala Klimentová.

V dolní části už organizace vybudovala hlavní vjezd pro příjezd těžké techniky, aby se nemusely budovy objíždět. Pet Heroes má pět zaměstnanců na plný úvazek a 12 brigádníků.„Zatím nemáme nikoho, kdo by se rozhodl sponzorovat toto konkrétní centrum. Kdo by chtěl přispět, může na účet 2288471061/5500, nebo přidat jen ruku k dílu. Máme zhruba třicet dobrovolníků, kteří nám pravidelně chodí pomáhat a budeme rádi, když se jejich počet zvýší. Také nám občas přispěje Whiskas a další firmy zabývající se výrobou krmiva pro zvířata,“ prohlásila.

V Hrabří nabízejí i řadu věcí jen za odvoz. „Je zde například sláma, z níž se dají vyrobit palivové brikety. Snažíme se o co nejzodpovědnější přístup po celou dobu stavby, takže nic nevyhodit,“ řekla Klimentová, která prozradila, jak by mělo zařízení vypadat.Kočky a psy nemohou být pohromadě, budova kravína bude tedy rozdělena na dvě půlky.

„Kočky budou blíž k vesnici, protože je s nimi menší problém s hlukem. Budou zde sklady, příprava krmení, sanitace. V seníku by měla být herna s umělým trávníkem, což bude polovenkovní prostor. Psi se tam budou moct proběhnout a hrát si ve větších skupinách. Ve vepříně bude komunitní centrum s učebnou a také veterinární zařízení, kde bude ordinovat veterinář. Nejen pro potřeby útulku, ale i pro veřejnost,“ rozloučila se plány do budoucna Klimentová.