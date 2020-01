„Při posuzování nabídek jsme po jednom z uchazečů požadovali doplnění materiálů. To viděl jiný z uchazečů jako nepříliš standardní a podal námitky. Abychom se vyvarovali průtahů, které by mohly ohrozit divadelní sezónu, rozhodli jsme se výběrové řízení zrušit,“ připomněl starosta Jan Konvalinka.

Nové výběrové řízení se uskutečnilo v prosinci 2019 a vyhrála ho právě společnost Invessales. Práce by měly začít o divadelních prázdninách v červnu a novou sezonu by neměly narušit. „Hotovo by mělo být do začátku sezony, tedy do konce září,“ dodal starosta.

Oprava zahrnuje výměnu sedadel za nové. Jejich počet na balkoně by se měl navýšit ze 146 na 169. Přízemní hlediště naopak o několik míst přijde. Místo 317 sedaček jich bude jen 274. Šest z nich pak bude určeno pro osoby se sníženou pohyblivostí.

Nová sedadla by měla mít tmavě zelené čalounění s tmavě hnědými područkami. Na jejich výběru se budou podílet památkáři.

Vyměněno bude rovněž i nouzové osvětlení. Jednotlivé stupně na stranách hlediště budou nově osvětleny LED pásky. Nově osvětlené budou i boční chodby a počítá se i s výmalbou hlediště.