Současným majitelem zámku je podnikatel Jiří Landa, který areál koupil v roce 2018 s nadějí, že se mu jej povede opravit. „Stále existuje projekt na minipivovar, který měl vzniknout v původních konírnách a pomohl by financovat obnovu areálu. Můj obchodní partner ale nezafungoval, podíl jsem od něj tedy odkoupil a stal jsem se výhradním vlastníkem areálu. Jakmile jsem zjistil, že bez jiného partnera to nezvládnu, rozhodl jsem se zámek prodat. Měl jsem tehdy dva kupce, jedním z nich byla paní Merunková,“ vypráví Landa.

Zámek a jeho obnova měly být financovány z darů

Projekt Merunkové se mu zamlouval nejvíce, protože její záměr měl nechat areál otevřený veřejnosti. „Měl tu probíhat kulturní a společenský život, a poněvadž mi oba zájemci nabízeli stejnou cenu, rozhodl jsem se pro paní Merunkovou. Ta mě přesvědčila, že koupi bude financovat z dárcovství, protože s tím má dlouholeté zkušenosti,“ vysvětluje Landa.

U příbramského obchvatu vzniknou protihlukové stěny, zaručí to memorandum

V listopadu 2020 tedy došlo mezi společnostmi Jiřího Landy (Zámek Hluboš s.r.o.) a Jany Merunkové (Zámek Hluboš z.ú.) k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Ta zajišťovala, že k zaplacení kupní ceny zámku dojde v předem dohodnutých šesti splátkách – větší část před převodem areálu, zbytek prostředků měl být doplacen po převodu celého souboru nemovitostí.

Obchod se zadrhl

„Do února 2021 měla odejít první záloha dvou milionů korun, byla ale složena jen část. Proběhlo tedy několik jednání a v březnu 2021 jsme podepsali první dodatek ke smlouvě, kde se změnili platební podmínky. Vedle toho byla ujednaná smluvní pokuta 6 milionů korun pro případ dalšího nedodržení splatnosti. Načež byla záloha za duben poslána řádně. Ta další, která měla přijít na konci června, už ale nebyla uhrazena,“ popisuje situaci Landa.

Později Jana Merunková oznámila opětovné prodlení splátek, takže se jednalo o dalším odkladu a ještě před koncem června se uzavřel druhý dodatek původní smlouvy. „To už jsem trval na tom, aby zapsaný ústav měl k sobě přidruženého spoludlužníka, abych měl záruku plnění. Také jsme se domluvili na navýšení ceny o 250 tisíc korun s tím, že nebudu za poslední prodlení původní smluvní pokutu nárokovat. Celá kupní cena měla být nově uhrazena před koncem září. Bohužel ani další záloha nebyla včas zaplacena a do dnešního dne jsem se nedočkal plné moci osoby, která by jednala za spoludlužníka,“ říká Landa.

Místo peněz žaloba

Část peněz se na účtu nakonec objevila, ovšem se zpožděním a nikoliv v dohodnuté výši. „Takže jsem 31. srpna řádným přípisem vypověděl smlouvu o smlouvě budoucí kupní. Nato jsem za pět dní vypověděl i nájemní smlouvu komerční nemovitosti ve výši 8500 Kč měsíčně za celý areál, kterou jsem měl s paní Merunkovou podepsanou. Tato částka byla stanovena s úvahou, že budoucí kupec jejím prostřednictvím zaplatí pouze daň z nemovitosti a pojištění areálu rozložené do 12 splátek,“ vysvětluje Landa.

Výpovědní lhůta nájemní smlouvy činila 60 dní, Landa se však na začátku listopadu loňského roku předání nemovitosti nedočkal. „Místo toho na nás podal kupující u příbramského soudu žalobu na určení platnosti výpovědi,“ dodává.

FOTO: Megaprojekt za 350 milionů korun. Příbram chystá rekonstrukci aquaparku

Žaloba argumentuje hlavně tím, že se v nemovitosti nacházejí čtyři byty, přičemž Jana Merunková, která je žalující stranou, v jednom z nich bydlí. „Žalobce přímo užívá jeden byt a tři se souhlasem a vědomím pronajímatele poskytl do užívání dalším osobám,“ píše se v textu žaloby, který mimoto hlavně argumentuje, že na vzniklý nájemní poměr je nezbytné hledět jako na nájem bytu či obytného domu. Tímto tedy zpochybňuje platnost výpovědi z nájmu také z důvodu, že Jiří Landa neučinil poučení nájemce o jeho právu vznést proti výpovědi námitky.

Soud umožnil zpřístupnit nemovitost

V druhé polovině ledna vydal příbramský soud předběžné opatření, které mělo umožnit Landovi alespoň nemovitosti zpřístupnit. Stalo se tak 31. ledna a podle jeho zjištění se na zámku nacházejí pouze dva obývané byty. „V jednom z nich bydlí správce. Co mě ale rozčílilo, že se ústav o zámek nestará dobře. Do hlavní budovy na řadě míst zatéká, stěny a stropy jsou na několika místech mokré, na jednom se dokonce objevila dřevokazná houba. Náklady na opravy mohou jít do milionů,“ sdělil po prohlídce Landa.

Jana Merunková se k věci odmítla vyjádřit a odkázala na svého advokáta Pavla Drumeva. „Pokud jde o odstoupení od budoucí smlouvy a o výpověď smlouvy o nájmu a vyklizení nemovitostí, všechny tyto právní skutečnosti jsou mezi stranami sporné a jejich platnost bude posuzovat soud,“ napsal Příbramskému deníku Drumev.

Most nad Pilským potokem v Dobříši silničáři uzavřeli. Je v havarijním stavu

Landa navíc potvrdil, že od loňského srpna k žádné další úhradě kupní ceny nedošlo. Ke skutečnosti, že splátky za nemovitost nechodí v řádných lhůtách, se Drumev odmítl vyjádřit.

Historie zámku Hluboš

Pozdně barokní zámek Hluboš vznikl přestavbou někdejší tvrze v polovině 16. století. Kolem roku 1872 byl rozšířen a v pseudorenesančním slohu upraven. Počátkem dvacátých let minulého století zámek sloužil jako letní sídlo prezidenta Masaryka a od roku 1958 je prohlášen kulturní památkou.

Od roku 1926 jej koupil příbramský továrník Josef Kolařík a jeho rodina místo vlastnila až do znárodnění v roce 1948. Na zámku se poté vystřídala celá řada uživatelů. Byla zde politická škola, kasárna, ubytovny pro dělníky uranových dolů a také střední odborné učiliště s internátem.

Po revoluci byl majetek v restitucích navrácen potomkům Josefa Kolaříka, kteří jej postupně opravovali. Od května roku 2001 byla na zámku zpřístupněna rozsáhlá expozice, která především přibližovala historii místa a pobyt prezidenta T. G. Masaryka na Hluboši.

Od roku 2010 byl zámek uzavřen a nabízen k prodeji. O sedm let později jej koupil současný majitel Jiří Landa.