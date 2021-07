Toto muzeum v přírodě nepřipomíná jen památky vesnického stavitelství. Tradičně hostí – a to nejen v hlavní sezoně – řadu kulturních akcí. Letošek nebude výjimkou, když koronavirová situace umožní jejich uskutečnění. Návštěvníci se však u vstupu budou muset prokázat potvrzením o bezinfekčnosti: dokladem o očkování proti koronaviru, o testování s negativním výsledkem nebo o prodělání nemoci covid-19.

Řemesla, vojsko i divadlo

Příznivci historické každodennosti se již těší na sobotu 17. července, kdy se uskuteční oblíbený den řemesel – s ukázkou dvou desítek rozmanitých fortelů spjatých s venkovským hospodářstvím a lidovým stavitelstvím. „Od 10 do 17 hodin bude k vidění práce kamnářů, košíkář, řezbář či předení na kolovrátku, na vlastní kůži si budete moci vyzkoušet výrobu keramiky a drátování, tesařské řemeslo, opracování kamene, pečení perníků a malování tradičních příbramských figurek z chlebové hmoty,“ zve Moravcová k návštěvě.

„V provozu bude pila na vodní pohon,“ upozornila na další lákadlo. Připomněla ještě, že o hudební doprovod se postará flašinet Jana Bondry. Poslední červencová sobota jistě potěší „kluky“ – ať už jsou kteréhokoli věku i pohlaví. Na 31. července se totiž chystá program Vojáci na vsi, v jehož rámci bude mezi 9. a 17. hodinou možné zažít atmosféru vesnice v polovině 18. století, ve které se dočasně usadila armádní jednotka. Přiblíží ji hned tři desítky účinkujících.

Za stokorunové vstupné (či snížené ve výši 60 Kč) návštěvníci uvidí nejen vojenský tábor s ukázkami výcviku a střelby z historických palných zbraní, ale i řemeslníky, jejichž činnost často s pobytem vojsk souvisela. Chybět však nebudou ani venkovské rodiny.

V srpnu nabídne skanzen dvě divadelní představení v rámci programu Středočeského kulturního léta; obě se začátkem ve 20 hodin. Ve čtvrtek 19. 8. nechají herci Divadel Kladno nahlédnout do čarovné noci, kdy se na okamžik propojí svět lidí se světem víl a elfů. Ano, kladenští divadelníci přivezou Shakespearovu hru Sen noci svatojánské. Ve středu 25. 8. pak Divadlo Antonína Dvořáka Příbram nabídne v prostředí historické vesnice komedii Vinnetou, slibující ve zcela novém příběhu (jen volně inspirovaném knihami Karla Maye a filmy, jež podle nich byly natočeny) zábavu pro malé i velké diváky.

Nové objekty i expozice

Skanzen má co nabídnout i ve dnech, kdy se doprovodné programy nekonají. „Uchovává cenné památky venkovské architektury, které dokládají vývoj lidového domu od poloviny 17. do počátku 20. století na území Středočeské pahorkatiny a ve středním Povltaví,“ přiblížila Moravcová, co je k vidění. S dodatkem, že k 19 unikátním stavbám a dalším drobnějším objektům přibyly loni další dvě: hospodářské stavení přenesené z Mokřan a obytný dům z Řikova.

„Tímto se koncepce završila a Skanzen Vysoký Chlumec je již kompletní,“ konstatovala. Nejnovější přírůstky však návštěvníci mohou obdivovat zatím jen zvenku. Do interiérů se dostanou po dokončení tematických expozic: možná v příštím roce, anebo v roce 2023.

I nyní však skanzen nabízí novinku: možnost zavítat do domu z Obděnic, kde je od července k vidění výstava o historii budování skanzenu. Nově je také zpřístupněna část pavlače hospodářského objektu z Olbramovic-Městečka. Areál si mohou příchozí prohlédnout buď v doprovodu průvodce v rámci komentovaných prohlídek, nebo individuálně.