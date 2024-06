„Vysílá slabé impulzy a napomáhá obnovit spojení mozek-pánevní dno, dodává správné informace o potřebě se vyprázdnit,“ popisoval u operace lékař. Přesné umístění si kontroloval rentgenem. Poté vytvořil pod kůží na hýždi kapsu, kam zavedl malý stimulátor. Ten je propojený s elektrodou..

„Baterie vydrží sedm let, pak se celý přístroj vymění. Zákrok plně hradí zdravotní pojišťovny. Nejúspěšnější léčba je ale obvykle ta, která započne brzy,“ upozornil Örhalmi. Měli jsme možnost mluvit i s pacientkou, která zákrok absolvovala v únoru. Nejprve trpěla inkontinencí moči po porodu, pak se přidal i únik stolice. „Absolvovala jsem tři porody a s postupujícím věkem začalo tělo ochabovat,“ vyprávěla Božena Růžičková z Bukové u Příbramě. Celkem absolvovala dvě operace. První v celkové narkóze, druhou již jen v lokálním znecitlivění. Při prvním zákroku ji byl vpraven do kosterní kosti stimulátor a ponechán drátek venku, díky kterému si mohla sama upravovat intenzitu impulzů.

„Při kontrolách jsem lékaři nahlásila, jak jsem intenzitu zvyšovala, či snižovala. Jediné, co při stimulaci je cítit je slabé brnění. Dostala jsem ledvinku, v níž byl adaptér umístěný. Za tři týdny jsem šla na druhou operaci, kdy už mi vše zanořili do podkoží. Teď už mi nikde nic nekouká. Baterie vydrží sedm let, pak půjdu na výměnu. Konečně jsem ale začala normálně žít,“ dodala Růžičková.

V Nemocnici Hořovice umí řešit únik stolice. Zákrok jsme natočili | Video: Jana Hájíčková

„S vyprazdňováním od té doby žádný problém nemám. Nosím u sebe dva přístroje, jimiž ovládám frekvenci a intenzitu stimulace. Na první pohled vypadají jako mobil a jediné, co musím, je hlídat, aby byly přístroje nabité. V porovnání s problémy, které jsem řešila před zákrokem, je toto naprostá banalita. Také jsem dostala potvrzení, že nesmím procházet scannery na letištích apod.," uzavřela Růžičková.

Podle Julia Örhalmi trpí inkontinencí moči dva miliony lidí v České republice. Postihuje častěji ženy a jedná se o problémy s hyperaktivním močovým měchýřem, kdy pacient pociťuje neustálou potřebu jít na záchod. Inkontinence stolice je sice méně častá, postihuje 3,5 % lidí do 60 let a až 15 % lidí nad 70 let, ale lidé se za ni více stydí. Co za to může? „Inkontinence moči se nejčastěji objevuje po narušení nervů v oblasti pánevního dna, také v důsledku komplikovaného porodu a s tím spojenými poporodními poraněními. Dále po úrazech, které poranily míchu či mozek, ale vinou může být i stres. Inkontinence může však provázet i mozkovou mrtvici, roztroušenou sklerózu nebo diabetes,“ uzavřel lékař s tím, že od června 2024 je registrovaný nový stimulátor Intestim X, který vydrží 10-15 let bez nabití. Více informací najdou zájemci na www.bezomezeni.cz.