/FOTOGALERIE/ Nová Ves pod Pleší, kde žije zhruba patnáct set obyvatel, se nachází nedaleko Dobříše na Příbramsku. Kytín s asi šesti sty obyvateli leží na Praze-západ, pár kilometrů od Mníšku pod Brdy. Obě sousední vesnice bude brzy znát celé Česko. Tamní dobrovolní hasiči budou totiž soupeřit v novém zábavném pořadu televize Prima Hubne celá vesnice.

Z natáčení nového pořadu televize Prima Hubne celá vesnice. | Foto: se svolením TV Prima

Hasiči jsou obvykle srdcem českých vesnic. Proto se právě oni budou před televizními kamerami snažit zlepšit si kondici a zároveň zabodovat - a odnést si výhru půl milionu korun na zvelebení své obce.

V novém pořadu televize Prima proti sobě budou stát týmy dobráků z Nové Vsi pod Pleší a z asi pět kilometrů vzdáleného Kytína.

„Obdivuju hasiče, že do toho šli. Našli odvahu se do souboje pustit, aniž by na začátku vůbec věděli, jak to bude probíhat. Že to bude běh na dlouhou trať a do poslední chvíle nebude jasné, co je čeká v následující minutě ani kdo to nakonec celé vyhraje,“ říká moderátor pořadu, herec Martin Zounar a připomíná pověstnou rivalitu mezi českými vesnicemi, které spolu sousedí.

Tři měsíce od čtvrtka do neděle se všichni soutěžící věnovali natáčení, mají přitom i svá zaměstnání, a tak to nebylo jednoduché.

Patrony hasičů jsou Matonoha a Jandová

Oba týmy mají své patrony. Hasiči z Nové Vsi pod Pleší, jejichž patronem je herec Tomáš Matonoha, se do soutěže přihlásili s cílem změnit svůj životní styl.

Patronem Kytína je herečka Zora Jandová, která bydlí v Mníšku pod Brdy. „V průběhu soutěže nám dala spoustu rad. Věnovala se totiž bojovému umění a zabývala se i zdravou stravou,“ prozrazuje starosta Kytína, dobrovolný hasič a jeden z aktérů soutěže Miloslav Holý.

Celá vesnice držela hasičům palce a sousedé jim jezdili fandit. „V hlavní soutěži ale nebylo jen pět hasičů z každé obce, měli jsme ještě deset podporovatelů. Bojovali s námi do poslední chvíle, protože v závěru byly i jejich body hodně důležité,“ dodává Holý.

Soutěž podle starosty hasičům pomohla, aby se naučili žít zdravě. Ověřili si, že začít se dá v každém věku a všichni prý ve zdravém životním stylu pokračují.

Nejstarším soutěžícím je sedmdesátník

„Nejstaršímu soutěžícímu v našem týmu bylo v době natáčení sedmdesát a nejmladšímu třicet let. Sám jsem se pokoušel léta hubnout, dvakrát jsem významně zhubl, ale pak jsem jednou tolik nabral. Byl bych rád, kdyby diváci pochopili, že pod vedením a se systémem má smysl hubnout a lze to dokázat bez ohledu na věk. Doufám, že pořad bude mít úspěch,“ přeje si Holý.

Kytín by za vyhrané peníze koupil nový dopravní automobil pro hasiče. „V případě výhry bychom pořídili multifunkční dráhu s překážkami,“ říká starostka Nové Vsi pod Pleší Veronika Kupčíková.

Kdo se nakonec bude radovat z výhry, se dozvíme na konci osmidílného pořadu, který startuje 8. ledna 2024 ve 21.30 hodin na Primě.