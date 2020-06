Ve svém domě v Chraštičkách začal totiž vyrábět stoly a hodiny, ovšem ne ledajaké. Obojí se snaží pojmout umělecky. „Napadlo mě, že by do desky stolu mohl obraz hodit, který by se tak mohl stát dekorací bytu ve formě užitého umění,“ řekl Luboš Zelner.

Podle jeho slov prodej obrazů je složitější, zatímco pokud by dekorace byla součástí nábytku, tak by se mohl prodávat lépe. Z tohoto důvodu se rozhodl pro výrobu právě stolů a hodin. Jako materiál používá především kůži ze starých oděvů, které shání po různých second handech. Z nich pak vytváří nejrůznější abstraktní mozaiky a koláže. Vše pak doplňuje ještě nejrůznějšími kovovými nástřiky a podobně.

Luboš Zelner se na výrobu těchto předmětů dal mimo jiné i proto, že loni na podzim se stal důchodcem, ale protože je velmi činnorodý člověk, který je mimo jiné i klávesistou příbramské kapely Bon Pari, a protože v době nouzového stavu kapela nehrála ani nezkoušela, tak se snažil volno vyplnit jinak.

S prací z kůží má bohaté zkušenosti, neboť několik let podobným stylem tvoří abstraktní obrazy. „Mám už hotových několik kusů a do budoucna plánuji nějakou výstavu, kde by ty moje stoly a hodiny viděla i veřejnost,“ přiblížil své plány do budoucna.

