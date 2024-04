V areálu jinecké hutě bude 28. dubna dvě hodiny po poledni zapálena velká hranice dřeva obalená hlínou. Jde o milíř, zařízení na proměnu dřeva ve dřevěné uhlí, které se využívalo také při výrobě železa. Dnes už jde o raritu a historickou vzpomínku, po staletí byly ale milíře živobytím uhlířů.

Jak to funguje? Milíř, který tvoří spousta dřeva utěsněného zvenku hlínou, zajišťuje pomalé hoření za minimálního přístupu vzduchu, ale při poměrně vysoké teplotě. Uvnitř dochází ke karbonizaci dřeva.

Výsledek toho, co se odehrává po několik dnů v nitru milíře, si prohlédnou návštěvníci hutě při rozhrabu o týden později. V neděli 4. května se Barbora mezi desátou a šestnáctou hodinou otevře veřejnosti.

Už nyní se mohou zájemci přihlásit předem na komentované prohlídky, které 4. i 5. května začínají v 11, ve 13 a v 15 hodin.

Huť Barbora

Patří mezi technické památky starší éry vysokopecní výroby surového železa v českých zemích. Založil ji na počátku 19. století hrabě Rudolf Vrbna, po jehož choti také huť dostala jméno. Do provozu byla uvedena roku 1810. Pracovala na základě nových technologií, které se poté rozšířily do dalších hutí na území Rakouska-Uherska. Její specializací bylo odlévání litinových trubek. Vyráběly se tam ale i další strojní součásti a houskové železo pro hamry. Provoz trval do roku 1874, kdy už Barbora nedokázala konkurovat okolním hutím. Až do poloviny 20. století tam pak působila pila, později objekt sloužil jako skladiště zemědělského družstva. V roce 1989 ho získali soukromí vlastníci, od nichž huť koupily Jince v roce 2017. Městys se s pomocí Norských fondů pustil do její kompletní obnovy.