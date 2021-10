Středočeský kraj získal 26 poslanců a vítěznou stranou bylo hnutí ANO, které získalo 28,66 % hlasů středočeských voličů. Druhá skončila ODS s 12,93 %, třetí Piráti (12,08 %). Do Sněmovny své zástupce vyslaly ještě SPD (9,00 %), STAN (8,07 %), KSČM (7,21 %), ČSSD (6,63 %) a TOP 09 (6,33 %).

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.