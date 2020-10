„Do druhého kola jdu s velkou pokorou,“ řekl kandidát na post senátora Deníku.

Petr Štěpánek (STAN) vzpomenul na obdobnou situaci před šesti lety, kdy favorita prvního kola přeskočil protikandidát ve druhém kole. „Nemyslím, že bych měl vyhráno, mám velký respekt k protikandidátovi za ODS,“ řekl.

V současné době ho čeká poslední týden před volbami, kdy ale není příliš času na velké kampaně. „Máme za sebou s Jiřím Burianem tři duely v médiích. Dále se hodně zaměřuji na sociální sítě, to se může dělat operativně,“ odpověděl na dotaz, zda posledních pár dnů před volbami chystá ještě ofenzivu v rámci kampaně.

Jeho plány v jistém smyslu narušil i koronavirus. „Na avizovanou besedu dorazilo málo lidí, myslím, že kvůli obavě z viru, což je škoda. Měli jsme skvělé hosty, myslím že současná situace ovlivnila zájem lidí potkat se osobně,“ řekl Petr Štěpánek.

Velmi mile ho ale podle jeho slov překvapila volební účast. „Konečně si lidé uvědomili, že volba není jenom právo, ale výsada demokracie. Ne každý si to uvědomuje. Podle mě by měla být volební účast tak 90 procent, ale i přesto to je hezký výsledek,“ poznamenal.

Jeho protivník Jiří Burian (ODS) uvedl, že těžko předpovídat výsledek. „Samozřejmě by si každý kandidát přál, aby byl první. Nicméně si myslím, že výsledek voleb může zásadně ovlivnit počet voličů, kteří přijdou volit v druhém kole,“ vysvětlil.

Podle zkušeností z minulosti se tak dá podle něj očekávat, že o druhé kolo bude mít zájem méně voličů než tomu tak bylo u prvního kola. „Skoro bych až řekl, že to je sázka do loterie,“ řekl se smíchem Jiří Burian.

Souhlasí s názorem protivníka, že v posledních pár dnech před druhým kolem voleb do senátu se žádná kampaň příliš stíhat nedá. „Pro druhé kolo jsme nechali voličům doručit malé letáky, kde jsem poděkoval za účast a hlasy v prvním kole a vyzývám k účasti ve druhém kole. A připomínám i svůj volební program,“ řekl.

Dále se kampaň odehrává ve virtuálním prostoru; kontaktní kampaň zkomplikovala současná opatření proti šíření koronaviru. „Byl jsem docela rád, že se vše uvolnilo v červnu a téměř až do konce volební kampaně, měl jsem nějaké akce kontaktního typu. Tento týden se už moc udělat nedá,“ řekl.

I on hodnotí volební účast pozitivně. „Můj odhad byl, že účast se bude pohybovat do 25 procent. Účast přes 30 procent je zajímavá, myslím, že to hodně ovlivnily krajské volby, druhé kolo už bývá slabší,“ podotkl.

V senátních volbách kandidovala také Jiřina Rosáková (Zelení+SEN 21). Ta získala 4,55 procenta hlasů. Na dotaz, zda by zpětně vzato udělala kampaň jinak, odpověděla, že ne. „A zase bych to projela. Já si prostě myslím, že se má říkat pravda a jestli někdo slibuje například zlepšení dopravy, tak to jistě platí v krajských volbách, tam je to na místě, ale senátor?“ uvedla.

Moc ji mrzelo, když jí gymnazisté kladli naprosto otázky, co a kdy jim v místě jejich bydliště zajistí. „Asi už se společenské vědy neučí. Ani tam jsem svými odpověďmi nesbírala body a věděla jsem to. Ale Karel Čapek říkal: Pravda zvítězí, jen to dá ještě fušku,“ dodala.

Kandidát Jindřich Havelka (KSČM) získal ve volbách 7,6 procenta hlasů. „První kolo dopadlo, jak dopadlo. Sociální a zdravotní témata zřejmě netáhnou. Oslovila jiná, ale až v dlouhodobém horizontu se ukáže, jak to bude vypadat, když tato témata budeme zanedbávat,“ řekl Deníku.

Podle jeho slov populace stárne a pokud nebude dostatek lůžek například primárních ale i sociálních či následné péče, občané to pocítí. „Většinou to lidem dojde v okamžiku, kdy to sami potřebují,“ řekl. Zmínil domovy pro seniory; nyní ústavy sociální péče. „Když máte privátní ústav sociální péče, tak není ojedinělá částka 30 tisíc měsíčně,“ dodal.

Simona Luftová (Piráti) získala v prvním kole senátních voleb 15,41 procenta hlasů, do druhého kola jí chybělo jen několik stovek hlasů. „Na to, že jsem v politice aktivní jen krátce a stáli proti mě známější političtí kandidáti, považuji to za velmi dobrý výsledek. Možná to vyjde příště. Stala jsem se ale krajskou zastupitelkou a bude mi ctí zde zastupovat Příbram a náš region a pokusím se něco prosadit pro oblast vzdělávání a školství,“ řekla Deníku.

„V kampani jsem se toho hodně naučila a kdybych do toho šla znovu, tak by určitě byly věci, které bych udělala jinak. Jsem moc vděčná své rodině a několika dobrovolníkům, kteří mi poslední měsíc a půl hodně pomáhali. Roznášeli jsme si sami noviny a každý týden jsem vyrážela na ulici do nějakého města, abych se mohla setkat s lidmi. Měla jsem také výbornou asistentku, která mi byla velkou oporou v komunikaci a praktických věcech, což je pro kampaň klíčové. Dík také patří našemu volebnímu manažerovi,“ dodala.