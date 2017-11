Jak se chovat při smyku, radili řidičům v sobotu odborníci

Příbram – Zimní období zvyšuje pravděpodobnost, že řidiči budou muset řešit při jízdě nějakou nebezpečnou situaci. Tou nejčastější bývá smyk na mokré nebo zledovatělé vozovce. Jak se správně zachovat, co dělat, aby řidič situaci dobře zvládl, to si mohli řidiči vyzkoušet v sobotu dopoledne na ulici Legionářů pod kulturním domem.

Příbramský autoklub tam totiž pořádal tradiční kurz bezpečné jízdy s názvem Škola smyku. Účastnit se mohli všichni řidiči, kteří mají řidičský průkaz, nebo řidiči uchazeči, kteří čekají na dokončení autoškoly. Účast v kurzu byla zdarma a zájem projevili jak muži, tak ženy.



„Před samotnými jízdami se všichni účastníci seznámili nejprve s teorií, jak se při smyku správně zachovat,“ řekl František Stoklasa z Autoklubu Příbram. Vedle teorie, při které se zájemci seznámili například se správným držením volantu, byly hlavním bodem programu samotné jízdy na simulovaném mokrém povrchu. Účastníci kurzu si na vlastní kůži vyzkoušeli vlastnosti svých vozidel na kluzkém povrchu. Autoklub pro jezdce připravil také simulovaný vyhýbací manévr, kterým můžete předejít možné nehodě na namrzlé vozovce.





„Zaměřujeme se na správné držení volantu a upozornění řidičů na špatné návyky při řízení. Jsou nacvičovány různé disciplíny jízdy, jako je například jízda v přímém směru a zatáčení. Reakce automobilu na kluzké ploše s brzdění a bez brzdy. Vyvrcholením je vyhnutí se překážce, kterou vytváří automobil, který se před vámi nečekaně objeví,“ přiblížil František Stoklasa nacvičované situace.



Žádný řidič si podobné situace nemůže vyzkoušet v běžném silničním provozu, jak se chová jeho vozidlo na kluzkém povrchu a také jak zareaguje on. Podle Stoklasy totiž většina řidičů reaguje ve smyku opačně, než by měla. „Asi největší chybou při smyku je, že se řidič lekne a začne škubat volatem,“ popisuje nejčastější chybu řidičů vedoucí příbramského autoklubu. Právě v příbramské Škole smyku se mohou naučit jak takové situace řešit.

Většina současný vozů je ale už vybavená nejrůznějšími pomocnými systémy, které smyku zabraňují, ale i na to pořadatelé akce mysleli. „Pro tento případ tady máme jednou auto, které je přestavěné právě na tyto akce, to nemá ABS a na něm si mohou všichni vyzkoušet, jak se na mokré nebo zledovatělé vozovce chovají auta bez těch pomocných systémů,“ vysvětluje František Stoklasa.

A jak byli spokojení samotní účastníci Školy smyku? „Zatím to jde, uvidíme, jaké budou další disciplíny,“ pochvaloval si kurz po první simulaci Radek. „Líbí se mi to, je to úžasné, protože tohle si člověk normálně nevyzkouší a je to bezva zkušenost, jsem za ní ráda,“ říkala s úsměvem řidička Maruška ve chvíli, kdy právě usedala za volant výše zmiňovaného upraveného speciálu, aby si vyzkoušela chování auta bez ABS.



Podmínky pro špatný stav vozovky pomáhali vytvořit dobrovolní hasiči z Březových Hor, kteří kropili umělou folii položenou na vozovce a také stavěli popadané kužely, které řidičům tvořily jízdní dráhu. Kromě členů příbramského autoklubu, březohorských hasičů se na akci podílel také BeSiP, nebo město Příbram.