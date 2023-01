V úterý 3. ledna to potvrdila policejní mluvčí Monika Schindlová. „Někteří občané nevědí, že i když se u lesa nenachází zákazová dopravní značka, nemohou dle zákona o lesích do něj vjíždět ani v něm motorovými vozidly stát. Ve správním řízení jim pak hrozí pokuta až pět tisíc korun,“ konstatovala.

Připomněla, že na ukládání sankcí za prohřešky v chráněné krajinné oblasti loni skutečně došlo – a nebylo jich málo: ve srovnání s rokem 2021 byl jejich počet dvojnásobný. Alespoň to platí pro středočeskou část CHKO Brdy, jejíž střežení má na starost obvodní oddělení Příbram-venkov.

Pokuty uložené za porušení režimu vjezdu do chráněné oblasti by z pohledku statistik vycházely v průměru na jednu denně: hlídky jich uložily 363. Navíc ve 261 případu zaznamenaly neoprávněné parkování. „Nejvíce pokut rozdaly během září, a to v souvislosti s houbařskou sezonou,“ poznamenala policejní mluvčí. Upozorňuje také na zákon o provozu na pozemních komunikacích, podle něhož řidiči nesmí zastavit a stát na silniční vegetaci. Za to policisté mohou na místě uložit až dvoutisícovou pokutu.

Případy táboření s rozdělaným ohněm bývaly v minulosti častější (zvláště od dob, kdy policisté začali ke sledování oblasti využívat drony); loni policisté řešili jeden. V tomto případě pachateli přestupku hrozí za porušení zákona o lesích pokuta do výše 15 tisíc korun.

K tomu policistka Schindlová připomněla, že zákaz táboření v lese platí již mnoho let. „Takzvaně pod širákem však osoby spát mohou; jde o nocování bez přístřešku – a samozřejmě nesmí rozdělávat oheň,“ konstatovala. A připomněla i další omezení, která v lese platí: například se nesmí rušit klid a ticho, jezdit mimo cesty, odhazovat odpadky, kouřit.

V Brdech policisté také řešili tři trestné činy: ve dvou případech se jednalo o vloupání do vozidla, třetím byla krádež nafty z pracovního stroje. Dohled nad středočeskou částí CHKO Brdy, což představuje 175 kilometrů čtverečních s mnohdy nepřístupným terénem, policistům z oddělení Příbram-venkov usnadňuje speciální technika: terénní vozidla, čtyřkolky – a rovněž zmiňované drony.