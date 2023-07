Vstupné

Dospělí 60 Kč (po 17. hodině 40 Kč)

Děti do 130 cm výšky 30 Kč (po 17. hodině 20Kč)

Jak upřesňuje vedoucí areálu Jan Krnáč, mezitímco jiná podobná koupaliště mívají podpůrné technologie – jako jsou čerpadla či filtrační jednotky – to jinecké nic takového nepotřebuje. Klíčovou složku čistícího procesu tu zastává kyslík. Bez něj by totiž přestal fungovat a voda by začala poměrně rychle zapáchat.

„Z technologií zde najdete pouze vzduchovací zařízení, jež do vody dopravuje vzdušný kyslík, který užitečné bakterie a zooplankton potřebují ke svému životu. Do vody v průběhu celého roku očkujeme prospěšné bakterie a enzymy. Ty jsou důležitou součástí k zajištění životaschopnosti zooplanktonu a tím čistoty vody,“ vysvětluje dále Krnáč.

Druhy bakterií se liší podle ročního období. „V zimě jsou ve vodě takové, jež urychlují rozkladné procesy náletové biomasy – například listí – a dalšího materiálu. Ten by ve vodě jinak zahníval. A v létě to jsou zase kultury bakterií, jež likvidují samotné řasy a napomáhají k rozkladu živin potřebných pro vodní rostliny,“ pokračuje Krnáč.

Bio koupaliště Jince je v provozu už deset letZdroj: Deník/Radek R. Kaša

Voda průběžně cirkuluje přes praný písek s těmito vodními rostlinami, jež jsou přímou součástí plochy, kde se lidé koupou. Do rostlinného prostoru se pouze nesmí z břehu a vody vstupovat. „A v neposlední řadě se o další část starají daphnie. Jde o druh drobných korýšů, které jsou rozptýlené v celém vodním sloupci a likvidují jednobuněčné řasy a další nečistoty. Různé zdroje uvádí, že jedna daphnie je schopna přefiltrovat až dva litry vody denně. Jedná se vlastně o standard, který běžně funguje ve volné přírodě,“ líčí Krnáč.

Jen s přírodním opalovacím krémem

Celý areál má Krajskou hygienickou stanicí stanovenou maximální kapacitu 200 návštěvníků. Kritériem je přitom velikost vodní plochy, která má 1316 metrů čtverečních (koupací část činí 944 metrů čtverečních), a dalšího vybavení koupaliště. Provozovatel přitom ocení, když návštěvníci během pobytu u vody používali přírodní opalovací krémy.

„Samotný biotop zvládne více lidí. Při samotném startu jsme totiž měli daleko větší zátěž, pak jsme ale ubrali, abychom jej zbytečně nezatěžovali – hlavně když se někdo namaže klasickým krémem. Naštěstí už jsou ty rostliny poměrně odolné. Samozřejmě, když se namaže úplně každý, to už může být problém. Je dobře, že se dnes vyrábí krémy, které jsou biologicky odbouratelné a nemají vliv na mortalitu planktonu. Řada výrobků to má na obalu napsané, že se hodí do bio koupališť. Určitě prospěje, když je lidé zvolí,“ říká Krnáč.

Předtím v místě byla klasická betonová nádrž a voda v ní jen zřídka splňovala hygienické podmínky ke koupaní. Městys tedy nechal vypracovat projekt, který ji proměnil v současné bio koupaliště. Za deset let provozu se jim stalo pouze jednou, že voda nesplnila hygienické normy a byla nevhodná ke koupání.

Výše vstupného oproti loňsku zůstává stejná. „Loni šly nahoru ceny energií, což mělo vliv na cenu vody, protože musíme nádrž dle potřeby dopouštět z řadu. Pak tu máme sprchy s teplou vodou, což také něco stojí, a elektriku spotřebují i provzdušňovače. I přesto jsme se vstupným nehýbali. Loni si koupaliště na sebe bylo schopné vydělat, zatím tedy nevíme, jak tomu bude letos. Odvíjí se to i od počasí,“ uzavírá Krnáč.