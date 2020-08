Část objektu hodlá městys věnovat i svému rodákovi, světoznámému houslistovi Josefu Slavíkovi. Nyní má huť už novou střechu a fasádu věžičky. Tím ale práce zdaleka nekončí.

Chátrající budovu od soukromých majitelů městys koupil za pět milionů korun. „Od Středočeského kraje jsme získali dotaci kolem 2,5 milionů korun na opravu střechy, ale i tak budeme muset z rozpočtu doplatit asi 1,2 milionu korun. Z vlastních zdrojů jsme pak nechali udělat fasádu věžičky,“ připomněl jinecký starosta Josef Hála.

Nyní by objekt měl dostat nové dveře a nová okna. Ovšem nepůjde to bez dotací. Vedení městyse proto připravuje žádosti o další dvě dotace. První by měla být tzv. Norských fondů na záchranu technických památek.

„Pokud uspějeme, tak by se to realizovalo v rámci stavby, kdy by došlo i na opravu zbývají části fasády, výměnu dveří a oken a nějaké částečné úpravy vnitřních prostor, abychom mohli alespoň polovinu objektu využít na propagaci historie hutnictví v Brdech,“ přiblížil aktuální plány jinecký starosta.

Žádost o druhou dotaci by měla zajistit peníze na oplocení objektu, zajištění vody a kanalizace. „Máme už povolení na veřejné osvětlení a chceme dát dohromady i ty venkovní prostory,“ upozornil Hála.

Městys planuje v areálu vytvořit letní amfiteátr, ale také stavbu hutí a pecí v poměru 1:3, nebo 1:4, které by názorně ukazovaly zpracování železa. „Chceme udělat i milíř na výrobu dřevěného uhlí, který by byl samozřejmě funkční a občas by se v něm nějaké to dřevěné uhlí vyrobilo,“ dodal starosta.

Městys je na Huť Barbora, která byla založena na začátku 19. století, pyšný. Objekt dokonce přihlásil do celonárodního programu Má vlast cestami proměn – příběhy domova, který sdružuje právě projekty, díky kterým ožívají dlouho zanedbávané objekty. Veřejnost v něm může hlasovat o nejlepší proměnu. Podpořit huť zájemci mohou na webu cestamipromen.cz až do úterý 30. března 2021.