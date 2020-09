Jinecká škola začala nový školní rok s novými učebnami

/FOTOGALERIE/ Letošní zahájení školního roku v Jincích mělo opět slavnostní charakter. Není tomu tak dlouho, co byla uvedena do provozu přístavba budova základní školy se šatnou a čtyřmi učebnami. Kromě toho byla postavena nová tělocvična a hrnčířská dílna. V letošním školním roce byla uvedena do provozu nová družina a dokončují se čtyři moderní učebny pro výuku hry na hudební nástroje základní umělecké školy.

Ze zahájení školního roku 2020/2021 v Jincích. | Foto: Miroslav Maršálek

O prázdninách se navíc uskutečnila rekonstrukce poslední části střechy na budově základní školy a byly vybudovány hromosvody na celém objektu. Slavnostní zahájení letošního školního roku bylo spojeno s otevřením dalších čtyř odborných učeben zřízených ve střešní nástavbě. Základní škola v Jincích se dočkala rozšíření Přečíst článek › Během prázdnin byly vybaveny nábytkem a nejmodernějším zařízením, které si mohli prohlédnout hosté v čele s poslancem a místopředsedou ÚV KSČM Stanislavem Grospičem. Přítomni byli další zástupci Poslanecké sněmovny, Středočeského kraje, 13. dělostřeleckého pluku „Jaselského“, ale i starostové obcí příbramského a berounského okresu, realizátoři projektu a další hosté. Do lavic v Příbrami zasedlo na 400 prvňáků. Učitelé se obávají distanční výuky Přečíst článek › Novopečení prvňáčci se sešli v mateřské škole a společně s rodiči, hosty a pedagogickými pracovníky se vydali ulicemi Jinec k základní škole. Před budovou je přivítali žáci vyšších ročníků, předali jim květy a odvedli každého nového žáčka do příslušné třídy. Od té chvíle se prvňáčkům začaly věnovat jejich nové paní učitelky. Byla zahájena nová významná etapa jejich života. Miroslav Maršálek

Autor: Redakce