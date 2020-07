Ovšem poměrně často se stávalo, že i v této době do Pražské ulice mířily vozy zásobování. Vjížděly vjezdem okolo pivního baru U Havlínů a vinotéky, který byl otevřený pro případ zásahu složek Integrovaného záchranného systému. Radnice proto rozhodla o instalaci uvedených sloupků. Instalace obou výsuvných sloupků stála město okolo 1,3 milionu korun.

Ovšem hned po jejich umístnění se staly terčem kritiky části poměrně velké části veřejnosti, protože se ukázalo, že nejsou umístěné uprostřed silnice, ale vždy k jedné straně a dají se poměrně snadno objet. Tento týden proto byly vedle nich ještě umístěny dva betonové květináče. Nicméně ani to veřejnost neuspokojilo. „Večer až odnesou židle a stoly z té zahrádky, tak po chodníku stejně auto projede,“ konstatuje například Dominik Lednický v případě horního vjezdu v blízkosti pivního baru U Havlínů.

Lidem se také nelíbí design květníků. Podle nich připomínají ty z dob socialismu. „Tak tohle je tedy děsný. A krom toho, že velké hasičské auto neprojede, kde vzali ty květníky? Totalitní výzdoba. Snad jsou z depozitáře a nestály další milion,“ napsala pod fotografii s umístěným květníkem Radka Satu.

Na slova kritiky reagoval i příbramský starosta. Současné květníky jsou podle něj provizorní a budou nahrazeny jinými, které budou vizuálně odpovídající charakteru místa. A umístění sloupků mimo střed ulice je podle města dáno umístěním inženýrských sítí.

„Umístit sloupky nebyl lehký úkol. Pod zemí potřebují poměrně dost místa na veškerou technologii a ovládání. Pod povrchem Pražské ulice vede značné množství inženýrských sítí. Hrálo se v podstatě o každý centimetr tak, aby se kvůli sloupkům nemuselo některé vedení složitě a draze překládat. Výsledné polohy sloupků jsou tak doslova vymodleným kompromisem, který po zahrabání a obnově dlažby může vypadat spíše jako ledabylost a neschopnost dílo správně vyměřit. Kritika k jejich poloze je tak v podstatě očekávaná, nicméně se znalostí detailů ne zcela oprávněná,“ uvádí starosta Jan Konvalinka.

Nicméně někteří lidé mají jiný názor. „Dneska se pomalu lítá až na Mars a v Příbrami kvůli inženýrským sítím postaví sloupky nakřivo,“ míní Aleš Coufal. Že jde o nepovedenou investici si myslí i další obyvatelé města, jako například Pavel Kymla. „Ten kdo to vymyslel, by to měl zaplatit ze svého. Představa, že rozpočet téhle akce by se dal na úpravu okolí, přidání pár parkovacích míst a propagaci staré Příbrami je mi příjemnější,“ uvedl.