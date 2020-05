ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Po obnovení služeb kadeřnictví veřejnost volala už delší dobu. Nyní jejich prosbu vláda vyslyšela a po dvou měsících se veřejnost může opět nechat zkrášlit. Nicméně pro samotné kadeřnice otevření a především nařízená bezpečnostní a hygienická opatření znamenají poměrně citelný zásah do financí.

„Máme kadeřnictví vybavené podle daných směrnic, štíty, roušky pro zákaznice, rukavice, jednorázové ručníky, navíc nad povinný rámec máme i povlečená sedadla omyvatelnými potahy z igelitu. Služby jsme si rozdělily po jedné, aby nás nebylo najednou moc v místnosti,“ řekla Michaela Kasperová z kadeřnictví v budově bývalé III. polikliniky.

Fakt, že společně s kolegyněmi musela nakoupit celou řadu ochranných pomůcek se samozřejmě promítne i do cen. „Finančně nás to už vyšlo řádově na tisíce korun. Domluvily jsme se s kolegyněmi, že přidáme symbolickou dvacetikorunu. Dokonce samy některé zákaznice, nám volaly, že nás chtějí podpořit, ale nechceme je zruinovat,“ vysvětlila příbramská kadeřnice.

Ke každému správnému kadeřnictví také patří, že si ženy mezi sebou poklábosí. To ale nyní s rouškami a štíty asi úplně nepůjde. „Nejdůležitější bude nejprve se domluvit, co chtějí udělat na hlavě a asi to ještě nebude ten správný babinec, jako to býval,“ míní Michaela Kasperová.

Ovšem zájem o její služby byl velký. Během tří dnů má objednané zákaznice na měsíc dopředu. „Díky koronaviru jsme si uvědomily, jak jsme pro naše zákaznice důležité. Samy nám říkají, jak jsme jim chyběly a ony zase chyběly nám,“ dodala na závěr.

Nepřející počasí

Zatímco kadeřnice pomalu neví kam dříve, zahrádky příbramských restaurací první den, kdy mohly otevřít, zely prázdnotou nebo dokonce raději až na výjimky neotevřely. V centru byli lidé k vidění jen na terase pizzerie Dante. Důvodem bylo mimo jiné i deštivé počasí.

Jednou z těch, které přeci jen otevřely, je hornická hospoda Na vršíčku na Březových Horách. „Otevřeli jsme od 14 hodin, ale kvůli počasí to není s návštěvností žádná sláva. Snad se to v příštích dnech zlepší, ale samozřejmě nejlepší by bylo, kdybychom mohli otevřít úplně,“ říká její provozovatel Jakub Hušek.

Návrat do škol

Do lavic se také vrátili žáci devátých tříd. Do škol chodí v několika skupinách a učí se v blocích a většinou jen několik dní v týdnu. Tak jako například na Základní škole Jiráskovy sady v Příbrami. „Ze 45 dětí jich dnes přišlo 42, takže téměř všechny. Ty, co nedorazily, byly řádně omluvené. Výuka probíhá ve dvou blocích čeština a matematika. Do školy chodí od pondělí do středy, čtvrtek a pátek mají na samostudium,“ uvedl ředitel školy Petr Šlemenda.

Podle něj se ale nedaří příliš dodržovat po nucené pauze mezi dětmi povinné rozestupy. „Nemůžeme zajistit dodržování rozestupů mimo školu, viděl jsem z okna, když děti odcházely ze školy, jak se objímaly a vítaly. Z toho máme obavu u dětí na prvním stupni, kde jich je podstatně víc a bude to velká výzva, aby se nám to podařilo dodržet,“ dodal.