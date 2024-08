Město oznámilo na svém webu, že stolní kalendáře na rok 2025 budou pro místní občany zdarma. Každá z rožmitálských domácností má nárok na jeden kus.

Dárek v podobě kalendáře Rybův Rožmitál si budou moci zájemci vyzvednout během dvou měsíců.

„Výdej pro trvale hlášené obyvatele Rožmitálu pod Třemšínem a příslušných osad bude probíhat od 2. září do 31. října v kanceláři městského kulturního střediska na Náměstí 6 vždy v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 hodin a v ostatních pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hodin,“ oznámila radnice. Při vyzvednutí je potřeba mít s sebou doklad totožnosti.

Kalendář si budou moci další zájemci zakoupit na třech místech, v rožmitálském infocentru, v Podbrdském muzeu nebo v prodejně Blanky Pazderníkové na náměstí.