V červnu by pravděpodobně měla začít rozsáhlá oprava kamenného mostu v Březnici, který pochází z konce devatenáctého století. Náhradní pěší a objízdné trasy zatím nebyly stanoveny. Práce, které ovlivní provoz v centru města, mají pokračovat až do podzimu.

Kamenný most v Březnici. | Foto: památkový katalog Národního památkového ústavu

Památkově chráněný silniční most s několika cennými sochami čeká rekonstrukce. Jak v Březnických novinách na jaře uvedl starosta města Petr Procházka, byl most při povodních před dvaadvaceti lety značně poškozen a plány na jeho opravu byly stále odsouvány. „Oprava je tedy nezbytná a dalo by se říci, že přichází za pět minut dvanáct,“ poznamenal starosta.

Most bude po dobu prací uzavřen pro veškerou dopravu i pro pěší. A nepůjde o jediné omezení. Jak v místním měsíčníku připomněl starosta, nezbytné budou další částečné uzavírky: Tochovické ulice od křižovatky u Kottova mlýna, Sadové od mostu ke vjezdu do ulice V Koleji a ulice L. Kuby od Špejcharu ke kamennému mostu.

Předpokládaným termínem předání staveniště stavební firmě je letošní červen, rekonstrukce by pak měla probíhat až do podzimu. Opětovné otevření mostu přinese změnu, rozšířený chodník bude umístěn pouze na levé straně směrem z náměstí k zámku.