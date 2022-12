Původně se počítalo s tím, že se dodavatel vybere ještě v podzimních až zimních měsících tohoto roku, ale to se už nestane. Tendr se totiž musel opakovat, protože jeden z potencionálních dodavatelů podal námitky, které se vztahovaly na dotazy k položkovému rozpočtu týkajícího se elektroinstalací. Dokumentace tak musela být doplněna. „Město uvedené námitky podrobilo důsledné obsahové a právní analýze a na jejím základě rozhodlo pro vyhovění,“ doplnila mluvčí radnice Eva Švehlová.

Taxík Maxík začne jezdit v Příbrami. Pomůže seniorům a zdravotně postiženým

Rada města tedy rozhodla původní tendr ukončit a po uplynutí zákonné patnáctidenní lhůty jej vyhlásila znovu, a to za obdobných podmínek. Nově podaná zakázka přitom zohledňuje všech zhruba 300 předchozích dotazů, které v rámci předešlého řízení byly zodpovězeny.

„Lhůta pro podání nabídek byla v tomto případě stanovena na spodní hranici, tedy kolem 40 dnů, a připadla na konec listopadu. Přišly nám ale další dotazy, takže jsme tento termín prodloužili do 14. prosince. A protože 1. prosince dorazily další připomínky, termín jsme opět posunuli, a to do 21. prosince,“ uvedl starosta Příbrami Jan Konvalinka.

Z důvodu těchto odkladů se tedy městu povede vybrat dodavatele rekonstrukce až po Novém roce. Plánovaný termín prací, který připadá na jaro, ale zůstává nezměněný. Důvod, proč se musí termín k podání nabídek odkládat, je podle starosty poměrně komplikovaná a rozsáhlá projektová dokumentace, která je hlavním důvodem zdánlivě nekonečného dotazování.

Zimní spánek na průtahu Bohutínem: dokončení stavby přijde na jaře

„Je to největší investiční akce, kterou kdy město plánovalo. Může se tedy stát, že lze narazit na detaily, které nejsou, řekněme, dobře pochopitelné na první dobrou. Proto se firmy dotazují; a je dobře, že tak činí. Nemyslím si, že by ten projekt byl špatně udělaný, to rozhodně ne. Firmy pouze chtějí mít jistotu, aby mohly k rozpočtu stavby podat validní údaje,“ poznamenal starosta.

Výběr dodavatele by se mohl uskutečnit v nadcházejícím měsíci ve dvoukolovém řízení, které zahrne kvalifikační a technické aspekty a poté samotnou nabídku ceny. „I s ohledem na to, že ceny na trhu stavebních prací dramaticky vzrostly, stropová cena 350 milionů korun se stále jeví reálná,“ uzavřel starosta.