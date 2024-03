/FOTOGALERIE, VIDEO/ Tisíce dobrovolníků bude o víkendu uklízet svět. Každoroční dobrovolnické úklidy jsou soustředěny kolem dvou hlavních termínů, a právě letošní jarní termín kampaně připadá na sobotu 23. března. Uklízet odpadky budou také například v Sedlčanech a v Příbrami.

Do akce Ukliďme svět se minulý rok zapojily stovky lidí. | Foto: se souhlasem Českého svazu ochránců přírody

Místní úklidy organizují dobrovolníci, organizace, firmy i školy. Český svaz ochránců přírody jim zdarma poskytuje pomůcky k úklidu, zejména pytle, a nabízí i metodickou pomoc.

Každoroční úklid okolí silnic, parků a polí v okolí Příbrami se uskuteční v sobotu 23. března. Sraz dobrovolníků je v parku v Brodě. Velký úklid se uskuteční také v Sedlčanech.

"Jak to v Sedlčanech vypadá, je věcí a vizitkou všech, kdo tu bydlí. Nečekejme, že za nás uklidí někdo jiný, a pojďme tu udělat pořádek!" sní výzva k účasti na webu města. Dobrovolníci mohlou dorazit hned na dvě místa. První sraz je Mrskošovně, nebo-li na bývalém softbalovém hřišti v Luční ulici. Odtud budou lidé uklízet okolí sportovního areálu, vlakového nádraží a starého sokolského hřiště. V plánu je i úklid u silnic směr na Příbram a Votice.

Kam o víkendu? Na velikonoční jarmark nebo projížďku historickým vlakem

Druhý sraz je naplánován v Háječku u stolu na ping-pong. Tato uklízecí trasa je podle pořadatelů vhodnější pro rodiny s dětmi či seniory. Uklízet se bude park Háječek, Severní sídliště, okolí Církvičky a Nové Město. Úklid bude také zahrnovat okolí silnic směr Příčovy, Roudný, Kňovice a Solopysky.

Úklid je naplánován od 9 do 12 hodin. Pro dobrovolníky ze všech skupin bude od 12 hodin připraveno občerstvení v hasičské stanici na Církvičce.

Úklidy vrcholí i na Orlické přehradě. Od středy do čtvrtka vyjíždí rybáři na motorových člunech do nepřístupných zátok, těm pomohou od navátých plastů a navštíví i místa, kde dobrovolníci sbírali odpadky do pytlů. Vše se sveze po vodě do připravených kontejnerů, o které se dále postará Povodí Vltavy, s. p. Od odpadků vyčištěné břehy poté opět zaplaví voda. Ku pomoci bude rybářská stráž, studenti rybářských oborů a další dobrovolníci.

Ohlédnutí za plesovou sezónou: Na Příbramsku tančili myslivci i maturanti

Ke zpestření úklidových akcí kromě pocitu z dobře vykonané práce pomáhají také každoročně vyhlašované doprovodné soutěže. Teď na jaře jsou tradiční: Před a po, která spočívá ve fotodokumentaci uklízeného místa před začátkem úklidu a bezprostředně po něm a Největší odpadková kuriozita, v rámci které můžete posílat fotky největších kuriozit nalezených při úklidech. „Přidali jsme i dvě nové soutěže: Odpadlíci, ve které je nutné vyfotit celou uklízecí partu a doplnit sloganem, který ji a její práci charakterizuje, a Odpadkový hrdina, fotografie dítěte, které právě dává odpadkům na frak. Doufáme, že počasí bude jarním úklidovým akcím přát, lidé nebudou lhostejní a příroda přivítá jaro zbavená co nejvíce odpadků, které do ní nepatří,“ uvedla Katka Landová, členka týmu Ukliďme svět z Českého svazu ochránců přírody.