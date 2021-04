Se zdržením musí do pátku počítat řidiči na poměrně frekventované komunikaci spojující Příbram a Rožmitál pod Třemšínem. Na silnici I/18 od pondělí 19. dubna začaly v úseku mezi obcemi Vranovice a Bohutín práce na velkoplošných opravách asfaltových vrstev, informoval Martin Buček z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD). Konkrétně se jedná o frézování a pokládku nové asfalto-cementové obrusné vrstvy.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Roman Dušek

Ovlivnit je může počasí, nicméně ŘSD počítá s tím, že se bude pracovat denně zhruba mezi sedmou a sedmnáctou hodinou. Zdržení v kolonách tak zčásti může zasáhnout jak do ranní dopravní špičky, tak i do té odpolední. „V aktuálním místě prací musí řidiči počítat s omezením provozu do jednoho jízdního pruhu a kyvadlovým řízením dopravy pracovníky zhotovitele,“ upozornil Buček, že těmi nejpotřebnějšími vlastnostmi se stanou pozornost a ostražitost, ale i trpělivost.