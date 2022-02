Kamenná konstrukce pod silnicí II. třídy II/114 se klene nad Pilským potokem od 30. let 19. století . Krajská správa a údržba silnic most uzavřela kvůli havarijnímu stavu, který je podle závěrů expertů nyní takový, že nelze zaručit bezpečný přejezd. Riziko odhalila mimořádná prohlídka, na jejíž zjištění nebylo možné reagovat jinak než instalací zákazových značek a zábran.

Uzavřený most se objíždí po vyznačení trase, která vede ulicí Pod hřbitovem – tedy kolem hřbitova, Huťského rybníka a čistírny odpadních vod. Řidiči zde musí počítat s tím, že tato komunikace nebyla stavěna jako hlavní tah; potřebná je tedy obezřetnost. Objížďka si vyžádala i odklony tras autobusů včetně změn jejich zastávek.

Krajští silničáři současně oznámili, že hledají řešení, které by bylo rychlé a vedlo k takové stabilizaci mostu, aby na něj bylo možno vrátit alespoň dopravu s omezenou zátěží řízenou kyvadlově. Havarijní sanaci však bude stěží možné zahájit dříve než za půl roku; uzavírka na jedné z klíčových tras ve městě tedy je dlouhodobá. Vedle zubu času a zanedbané údržby (a to údajně ještě v kombinaci se zpackanou opravou před více než půlstoletím) označují silničáři za viníka zhoršení stavu nákladní dopravu: těžká vozidla jezdila přes most navzdory zákazu.

Ani po prvotním statickém zajištění však zřejmě nelze počítat s tím, že by se bez dalších zásadnějších zásahů mohla na most vrátit vozidla o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny – tedy od větších dodávek výš. Následná zásadní rekonstrukce se bude připravovat ve spolupráci s památkáři, kteří určí, jaké části mostu bude nezbytné zachovat.

Debaty o budoucnosti mostu se v reakci na jeho špatný stav vedly dlouhodobě. V minulosti se dokonce uvažovalo o jeho demolici a nahrazení železobetonovou konstrukcí, proti čemuž se ozval hlasitý občanský nesouhlas vyjádřený i peticí. Že letitá kamenná stavba zůstane zachována, bylo definitivně potvrzeno předloni na podzim: tehdy most dostal památkovou ochranu.

K vybudování mostu údajně nevedly přímo dopravní potřeby – byť se jednalo o historickou hlavní trasu spojující Prahu s jihem Čech i bavorským Pasovem – a dokonce stavbu bezprostředně nevyvolala ani snaha povznést podobu okolí zámku na příjezdové trase. Podle tradice se hlavním podnětem stala tragédie, kdy se v brodu převrhl kočár převážející nevěstu a ta utonula (přičemž skutečně zůstaly zachovány doklady o tom, že zde v červnu 1829 zemřela Maria Anna Kloiber z Českého Krumlova). Původně most doplňovala ještě socha sv. Jana Nepomuckého. Ta však byla odstraněna poté, co ji poničili chuligáni. Již předtím došlo na nahrazení původních parapetních zídek jednoduchým zábradlím.