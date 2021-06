/FOTOGALERIE, VIDEO/ Týden bude bez kolon vynucených kyvadlovým provozem - a pak se začne nanovo. To Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) uvedlo na twitteru v souvislosti s dokončením jedné etapy oprav silnice první třídy I/18 v blízkosti „příbramského“ sjezdu z dálnice D4; konkrétně u exitu 41 Skalka.

Oprava silnice I/18 v úseku Skalka - Drásov. | Foto: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Práce zahájené v druhé polovině května by měly trvat zhruba do vinobraní: do první půlky září. Stavba, kde se především asfaltuje nový povrch vozovky, nese označení Skalka–Drásov, což je směr od dálnice na Sedlčany, ale pracuje se i „na druhé straně“: na frekventované spojnici D4 a Příbrami.