V pátek 23. srpna pokračuje Léto na Nováku v letním kině hudebním večírkem, na kterém se představí kapela Jelen. Ta letos slaví deset let na scéně a za tu dobu má na kontě spoustu písniček.

Výběr jejích hitů, kde nebude chybět třeba Magdaléna nebo Ještě jednu noc, doplní i novinky z alba Všechno bude dobrý.

Jelen hraje ale až jako poslední od 21.45 hodin. Do té doby uvedou hlediště do varu Sofian Medjmedj, nová hvězda českého pop rapu, který začíná v 18.15 hodin, a od 20.00 popová kapela Poetika. Vstupenka stojí 690 korun, děti do dvanácti let mají vstup zdarma.

Tímto koncertem se ale Léto na Nováku neloučí, 31. srpna následuje Piknik na Nováku, 7. září hudební festival Bistro fest u SeZam bistra, 21. září v letňáku Rock in Příbram a na závěr na stejném místě 28. a 29. září Masofest s mnoha dobrotami a muzikou.