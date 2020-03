ONLINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE

Již loni se uskutečnila dvě výběrová řízení, do nichž se přihlásilo po čtyřech uchazečích – avšak středočeští radní žádného z nich do funkce nepotvrdili. Do dalšího výběrového řízení zasáhla omezení spjatá s nástupem koronavirové nákazy. Stanovený termín pohovorů s uchazeči musel být zrušen s ohledem na vyhlášený nouzový stav a s ním související omezení – a odložen až do doby, kdy aktuální mimořádná opatření přestanou platit.

Pověřena vedením organizace Nalžovicý zámek tak i nadále zůstává ředitelka seniorského domova v Sedlčanech Jaroslava Kocíková, jejíž působení v jednom z kapacitně největších domovů pro seniory ve středních Čechách kraj z pozice zřizovatele dlouhodobě oceňuje jak ve vztahu ke klientům a k zaměstnancům, tak i pohledu provozních záležitostí a ekonomiky.

Příspěvková organizace kraje Nalžovický zámek provozuje nejen domov pro osoby se zdravotním postižením (jak přímo v Nalžovicích, tak v Příbrami), ale také chráněné bydlení v Příbrami a v Příčovech. K dalším aktivitám běžně patří zajištění fungování sociálně terapeutických dílen, týdenního stacionáře a odlehčovací služby.