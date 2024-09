„Když se to povede a zadaří, mohli bychom dát dohromady koalici se SPOLU (17,56 procenta, 13 mandátů v 65členném zastupitelstvu). To bych byla moc ráda. Mrzí mě, že pětiprocentní hranici nepřekonali Piráti, protože mít po čtyři roky velmi křehkou koalici není jednoduché – ale pakliže by se tak stalo, pokusila bych se udělat maximum pro to, abych přesvědčila další zastupitele z ostatních stran, aby smysluplné projekty měly i jejich podporu,“ řekla Pecková Deníku k výsledku voleb. Naznačila tudíž, že by ráda pokračovala ve spolupráci v rámci dosavadní koalice – tedy: už bez Pirátů.

Lídr Spolu Jan Skopeček (ODS) chce ale ještě jednat s vítězným ANO. S tím Starostové o koalici vyjednávat nebudou, řekla Pecková.

Na otázku Deníku, jestli nebude hledat „přeběhlíka“, zavrtěla hlavou.

„Zatím doufám, že uzavřeme koalici mezi námi – a uvidíme, jak se bude vyvíjet situace dál. Ale samozřejmě se může stát, že budou hledat přeběhlíka a „lovit“ ostatní strany. Nicméně já doufám, že jsme všichni slibovali svým voličům, co jsme slibovali – a bude důležité dodržet, co jsme jim před volbami říkali. Neumím si představit, že bychom udělali koalici například s některými lidmi z hnutí ANO. Já se snažím obnovit důvěru v politiky, v to, co říkají – a zkuste si dělat slibotechnu někde mimo; to radši budu v opozici,“ zdůraznila Pecková.

Volební štáb STAN | Video: Deník/Radek Cihla

"My jsme nabídli, přestože by to vycházelo tak, že by v radě byli (Spolu) zastoupeny čtyřmi posty a my sedmi posty, tak my jsme jim nabídli pět postů vůči šesti, takže my bychom měli většinu plus post hejtmana. Nabídli jsme tedy více pozic nejen v radě, ale i ve výborech a komisích Středočeského kraje," řekla Pecková ve štábu STAN médiím.

Skopeček Starosty podle Peckové ujistil, že jsou první volbou koaličních partnerů. "Vyslechli jsme si nějakou představu hnutí STAN, jak si představuje počty a pozice ve vedení kraje, (…), Že bychom z představy byli dramaticky nadšeni, to nikoliv, ale není to nedůstojná nabídka a v jednání budeme dál pokračovat," řekl po jednání Skopeček ČTK. Spolu čeká podle něj ještě jednání i uvnitř politického hnutí. Další jednání STAN a Spolu by se mělo uskutečnit v pondělí 23. září ráno.

Roli hraje podle Skopečka mimo jiné i to, které straně bude náležet funkce hejtmana. "Pan Skopeček se zeptal i na to, jestli bychom chtěli mít i post hejtmana, ale tím, že máme o deset procent více, než Spolu, a já získala o 11 000 víc preferenčních hlasů, tak nevidím důvod v tom, proč bychom měli pozici hejtmana Spolu pouštět," řekla podle ČTK Pecková.

Jestliže lituje odchodu Pirátů, míní, že doplatili na digitalizaci stavebního řízení. „Ta se opravdu nepovedla – a v souvislosti s Piráty teď nebylo vidět nic jiného. Také bych řekla, že měli na úrovni kraje kampaň trochu neviditelnou. Na druhou stranu jsem nečekala, že budou mít takhle nízký výsledek (4,03 procenta); to mě překvapilo,“ hodnotí.

Na vypadnutí Pirátů reagoval i Skopeček. To podle něj staví Spolu a STAN do složité situace, protože by šlo o velmi křehkou většinu. "Nejde jen o radu, ale i o to, jak to krajské zastupitelstvo bude vypadat, a hnutí ANO vyhrálo takovým způsobem, že ho nejde vylučovat z debat," dodal.

Pecková: Náš výsledek jsem nečekala

Vlastní čísla, tedy za STAN, vnímá Pecková jako jako potěšující.

„To jsem absolutně nečekala. Mezi sebou jsme se různě sázeli, ale ty sázky končily u 24 procent, ve která já jsem ani nedoufala, protože podle průzkumů jsme měli ve Středočeském kraji podporu 12 procent a 22 procent byl potenciál, která jsme mohli získat – obvykle ho ale neumíme zcela proměnit. A teď máme 27 procent! To je skvělý výsledek a mnohem lepší, než byl přes čtyřmi lety; z toho mám obrovskou radost,“ připomněla.

Volební štáb STAN: Předseda hnutí STAN Vít Rakušan | Video: Deník/Radek Cihla

„Radost mám i z podpory, kterou jsem dostala já sama jako dosavadní hejtmanka; je to pro mě odměna za to, že jsem snad svou práci nedělala po čtyři roky úplně špatně. Nesmírně si vážím toho, že mám více preferenčních hlasů než třeba pan Havlíček (z ANO), který je velmi populární. Já ale musím říci: na tohle se nehraje. Nehraje se na výsledek nejlepšího hráče, ale hraje se za celý tým. A ten teď ještě musí sestavit koalici,“ řekla Deníku.

Jednání podle jejích slov „kontinuálně probíhala“ již během sobotního sčítání hlasů; v té chvíli tedy pouze se SPOLU. „A v rámci SPOLU samozřejmě se všemi partnery, kteří tam jsou,“ upřesnila, že debaty vede i s jednotlivými členy koalice: ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Deníku prozradila, že telefonicky byla domluvena schůzka po sečtení hlasů: ještě na sobotní večer.