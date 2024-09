„Pro lidi, kteří byli v zatopených oblastech, jsou volby podpásovka. Proč to u nich neposunuli? Chudácí, mají jiné starosti. Dneska jsem viděla na internetu fotku komise v Opavě, jak seděla venku na plastových židlích. Včera jsme tady byli do deseti, jak to dělali tam? Měli čelovky, když jim tam nejde proud?“ vyjádřila svůj názor na konání voleb v oblastech postižených povodní jedna z členek komise.

Nejstarší volička, která přišla k volbám, se narodila v roce 1929. „Dva voliče jsme museli odmítnout, protože jeden měl jen kartičku zdravotní pojišťovny a druhý řidičský průkaz. Znovu s občanským průkazem už se nevrátili. A jedna paní zapomněla občanku, ale vrátila se s ní,“ dodal Jandík.

Rovněž zde odvolili čtyři lidé s voličským průkazem. „Byli to tři vojáci z obce Hořín, Králova Dvora Levína a Kladna. A paní z Hořovic,“ uvedl Jandík. Zdejší volební komise šla i s volební urnou k šesti lidem. Buď měli virózu nebo byli špatně pohybliví.

Komise se ve volných chvílích bavila pročítáním volebních lístků. „Každý má nějakou profesi a je na něco specialista. Nejvíce nás pobavil kandidát, jenž byl profesí gynekolog a specialista na životní prostředí,“ smáli se členové komise. K občerstvení si nachystali chlebíčky a na oběd jezdili po skupinkách do restaurace v Ohrazenicích.

V druhé místnosti byly v komisi jen samé krásné mladé dámy. „Ze 705 lidí přišlo dosud volit zhruba 70. Dva voliči dorazili s volebními průkazy z Velké Lečice. Dvakrát jsme byli s volební urnou. Jedna paní je na vozíku, druhá špatně chodí. Nejstarším voličem byl pán, který se narodil v roce 1940. V jednom případě nám dával volič platební kartu místo občanky,“ vypočítala předsedkyně volební komise Magadaléna Hrkalová.