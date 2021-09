Při úterním setkání vedení kraje se starosty o tom informoval středočeský radní pro oblast sociálních věcí Martin Hrabánek (ODS). Na dotaz Deníku upřesnil, že by se mohlo jednat o domov seniorů kombinovaný s domovem se zvláštním režimem (což je prakticky totéž; jen s přizpůsobením pro klienty s Alzheimerovou chorobou či dalšími typy demence). Zatím se předpokládá, že novostavba by mohla nabídnout 100–150 míst.

„Máme pozemek a zahajujeme projektovou přípravu,“ upřesnil radní, jak daleko záměr zatím pokročil. Aktuálně je tedy známé místo plánovaného staveniště. Jestliže je Hrabánek upřesnil jako lokalitu na okraji Dobříše v blízkosti dálnice D4, po její pravé straně při jízdě od Příbrami směrem na Mníšek pod Brdy a zhruba naproti areálu firmy Bobcat, plyne z toho, že by kraj budoucím obyvatelům mohl nabídnout Krásný život. Přinejmenším jako adresu: v místě se totiž nyní nacházejí ulice pojmenované Krásný život a Dubinské kaštánky.

V rámci přípravy záměru je nyní aktuální posuzování vhodnosti pozemku a mapování sítí, které jsou přes něj vedeny. Následně dojde na přípravu projektu, který by mohl být hotov nejdříve v roce 2023. Teprve pak by se mohlo začít stavět. Na dokončení si tedy ještě bude třeba počkat. Odhadované náklady stavby by se mohly pohybovat kolem čtvrt miliardy: z úvěru, který má kraj schválený u Evropské investiční banky, je na tento projekt vyčleněno 200 milionů korun – a stačit to prý nebude.