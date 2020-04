ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

„Čím méně máme kontaktu s vnějším prostředím, tím více snižujeme možnost přenosu nákazy. Z tohoto důvodu jsme u všech přechodů, u kterých jsou zapnuty semafory, nastavili tlačítka pro chodce do režimu, kdy jsou stále zapnuta. To znamená, že chodci se těchto tlačítek nemusí dotýkat a stačí vyčkat do okamžiku, než se na semaforu objeví zelený panáček,“ uvedl místostarosta Příbrami Martin Buršík s tím, že v době nouzového stavu také výrazně poklesla hustota dopravy ve městě. Radnice proto od začátku dubna zrušila víkendové spoje městské hromadné dopravy kvůli nízkému počtu cestujících.

Opilec si schválně sundal roušku a odmítal si ji nasadit

Policejní hlídka zasahovala v úterý 31. března v nočních hodinách v jedné obci na Březnicku, odkud volala na linku 158 žena, že k ní do bytu přišel bývalý přítel pod vlivem alkoholu a nechce její obydlí opustit. Po příjezdu policisté muže vyzvali, aby byt opustil. „Na výzvu policie nakonec muž z bytu odešel, ale před domem si schválně sundal roušku z úst a i přes opětovné výzvy si ji odmítal nasadit,“ sdělila policejní mluvčí Monika Schindlová s tím, že muž se nyní bude zpovídat ze dvou přestupků, neuposlechnutí výzvy úřední osoby a dále nesplnil povinnost uloženou mimořádným opatřením k ochraně zdraví fyzických osob při epidemii, kdy porušil zákon o ochraně veřejného zdraví.

Organizace Stéblo nutně potřebuje bezdotykový teploměr

Borotická organizace Stéblo, která poskytuje sociální služby pro postižené děti i dospělé, žádá o pomoc. Vzhledem k vládním nařízením musí sehnat bezdotykový teploměr na měření teploty klientům, aby mohli fungovat v tomto omezeném režimu. Pracovníci organizace musí totiž klientům chráněného bydlení a terénní služby měřit denně teplotu. Pokud by ho někdo dokázal sehnat nebo alespoň zapůjčit, může se ozvat paní Homolkové na číslo 774 166 012 nebo na mail os.steblo@seznam.cz.

Občany Vysokého Chlumce bude informovat mobilní aplikace

Vysoký Chlumec představil užitečnou pomůcku pro rychlou a pohodlnou informovanost svých občanů, která je v této době důležitá. Jedná se o aplikaci Česká obec, kterou si může každý zdarma nainstalovat do mobilního telefonu. V ní už si pak jen vyhledá Vysoký Chlumec. „Potom už vám budou automaticky chodit upozornění a nové informace do oznamovací lišty telefonu,“ uvádí městys. Občané se tak dovědí například o důležitých informacích, uzavírkách, poruchách či povinnostech plateb.

Živák do obýváku obstará Miroslav Rojík a Petr Novák Revival

Živák do obýváku. Tak se jmenuje projekt, v rámci kterého příbramské městské kulturní centrum nabízí svým fanouškům na internetu živé kulturní akce. Šňůra nejen hudebních vystoupení pokračuje v neděli 5. dubna. To si lidé budou moci na facebookovém profilu města Příbram nebo na YouTube od 20 hodin vychutnat koncert Miroslava Rojíka a Petr Novák Revivalu. Další koncert následuje ve středu 8. dubna od 20 hodin.