Město Sedlčany v úterý 14. dubna ráno informovalo na své facebookové stránce o tom, že ve městě je jeden případ onemocnění Covid-19. O několik hodin přibyl druhý nakažený. „Důrazně žádám občany města, aby důsledně dodržovali všechna karanténní opatření, zejména nošení roušek, dodržování dvoumetrových odstupů a pohyb osob po veřejných prostranství maximálně ve dvojicích, vyjma rodinných příslušníků,“ uvedl starosta města Miroslav Hölzel.

Testování na koronavirus. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Omezení provozu městského úřadu bylo prodlouženo

Omezení provozu Městského úřadu v Příbrami bylo s ohledem na současnou situaci prodlouženo do pátku 17. dubna. Úřední hodiny úřadu do té doby budou v pondělí od 8 do 11 hodin a ve středu od 13 do 16 hodin.„Příjem veškerých dokumentů od veřejnosti probíhá pouze prostřednictvím podatelny v uvedených úředních hodinách,“ uvádí město Příbram s tím, že neodkladné úřední záležitosti lze vyřídit ve stanovených úředních hodinách po předchozí telefonické nebo e-mailové dohodě.