KRÁTCE: Lidé vyrazili do lesa uklízet odpadky

Volný čas, omezené vycházení a příznivé počasí láká veřejnost do přírody. Většina vyráží na turisticky zajímavá místa, jako například do Brd či na Orlickou přehradu, jiní ale zamířili do lesů. Tam se první dubnový víkend měla konat tradiční akce Ukliďme Česko, která je z důvodu šíření koronaviru přesunuta na podzim. Někteří se ale vydali uklízet i nyní.