Městská policie v Příbrami oznámila dočasné uzavření oddělení k vyřizování přestupků, stejně jako pozastavení značení jízdních kol a dalších věcí pomocí syntetické DNA. V případě nutnosti je možné kontaktovat strážníky na čísle 318 634 067 nebo v naléhavých případech přímo tísňovou linkou 156.

Rožmitálští skauti nosí seniorům nákupy a šijí roušky

Rožmitálští skauti nabízejí svou pomoc. Senioři mohou využít jejich sil k pravidelným nákupům potravin, drogistického zboží a dalších nepostradatelných věcí. Bližší informace lze získat na e-mailu rozmital@skaut.cz nebo čísle 723 677 484. Zároveň místní skauti také šijí roušky. Pokud někdo chce darovat bavlnu, může skauty kontaktovat taktéž na e-mailové adrese rozmital@skaut.cz nebo čísle 723 677 484. Zároveň mohou pomoci i ti, kdo umí šít. Ušité roušky v taškách, které následně skauti rozdají potřebným, mohou lidé pověsit na plot na adrese Palackého 581, Rožmitál pod Třemšínem. První roušky poputují na radnici a do domů s pečovatelskou službou. Lidé se taktéž mohou přidat do facebookové skupiny Rožmitál pomáhá.

Sedlčanským občanům nad 70 let nákup zajistí město

Potraviny, léky a hygienické potřeby si mohou nechat sedlčanští senioři nechat donést až domů. Kvůli aktuální situaci zřídilo město telefonní linky, kde si senioři nad 70 let budou moci objednat nákup, aby nemuseli riskovat své zdraví v obchodě. Ti, kdo o tuto službu mají zájem, mohou zavolat na telefonní čísla 734 259 382 nebo 739 834 751. Linky budou fungovat ve dnech od pondělí do pátku, a to v době od 8 do 14 hodin. Zároveň si zájemci mohou nákup objednat na e-mailové adrese pomoc@mesto-sedlcany.cz.

Nový Knín nabízí seniorům možnost nákupu

Město Nový Knín v rámci preventivního opatření zřídilo dvě telefonní linky, na kterých si lidé nad šedesát let budou moci objednat nákup přibližně do 300 korun. Volat mohou senioři v pracovních dnech na čísla 318 593 015 (od 7.00 do 14.30 hodin) a 721 445 445 (od 7.00 do 17.00 hodin). Službu, která je zdarma, mohou využít jen obyvatelé Nového Knína a spádových oblastí, tedy Libčic, Kozích Hor, Chramiště a osady Červená. Služba není určena pro osoby s onemocněním Covid-19 a pro osoby v karanténě. Na uvedených číslech se mohou hlásit také dobrovolníci, kteří jsou schopni pomoci s roznosem nákupů.

Seniorům z Vysokého Chlumce donesou nákup dobrovolníci

Osoby z Vysokého Chlumce starší 70 let mohou využít možnosti donášky nákupu z místní prodejny. Město nabízí zprostředkování nákupu, potravin, hygienických potřeb či léků prostřednictvím dobrovolníků. Senioři, kteří nemají nikoho blízkého, kdo by jim s nákupem mohl pomoci, se mohou ozvat na telefonní číslo 318 865 574.