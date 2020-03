O představení Muži z Hauzu, které si mělo užít publikum Divadla A. Dvořáka v Příbrami, diváci nepřijdou. Kvůli aktuální situaci sice nemůžou představení sledovat na vlastní oči v divadle, zhlédnout ho ale mohou online na svém počítači, mobilu nebo tabletu. Ten, kdo si koupí za 50 korun vstupenku, bude moci 1. dubna od 20 hodin sledovat živé vysílání představení Libora Michvocíka s Petrem Vašinou. Výtěžek poputuje na nákup materiálu na roušky, které šije celé divadlo pro krizový štáb města.

Březničtí si mohou vyzvednout roušku

Město Březnice rozdává látkové roušky potřebným. Zájemci o ně mohou volat na čísla 318 403 174 či 318 403 166. Pro roušku si následně musí přijít do kanceláře sociálního pracovníka na adrese Náměstí 11, a to v pondělí a ve středu v době od 12 do 15 hodin. „Vzhledem k velkému zájmu prozatím budeme vydávat roušky podle počtu osob v domácnosti. A pokud dojdou, budeme je průběžně doplňovat podle našich možností,“ uvádí město. Na stejném místě mohou lidé také roušky darovat.