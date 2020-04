KRÁTCE: Svatá Hora je znovu přístupná veřejnosti. Za jistých opatření

Veřejnost může od pondělí 27. dubna opět navštívit Svatou Horu u Příbrami, podmínkou jsou ovšem jistá opatření. Ta se týkají například vstupu s rouškou, ve skupině jen do dovoleného počtu lidí nebo zachování odstupů. Lidem bude areál přístupný od pondělí do pátku, a to v čase od 10 do 16 hodin. Otevřena bude i prodejna a svatohorské schody.

Kněz David Horáček na Svaté Hoře v Příbrami. | Foto: DENÍK/Michal Bílek