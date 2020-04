Rybník byl odbahněn a změní se i skladba ryb, která dřív nebyla ideální, řekl ČTK ředitel městských sportovních zařízení Jan Slaba.

Město investovalo do zvelebení rekreačního areálu nemalé prostředky, vybudovalo například vodní hřiště či pláž. Návštěvníky však od koupání odrazovaly sinice. Podle Slaby by měl po nynějších úpravách do jednoho roku až tří let v rybníku vzniknout nový život. Změnu k lepšímu podle něj návštěvníci pocítí už letos, bude ale samozřejmě záležet i na počasí.

Důležitým opatřením je podle Slaby vytvoření litorálního pásma, které si i s výsadbou rostlin vyžádalo 2,2 milionu korun a mělo by fungovat jako významný filtr. "Voda přitékající do rybníka bude muset projít přes tuto biomasu, kde bude očištěna. Budou tam vysazeny rostliny, které napomáhají biodiverzitě vody," uvedl Slaba. Litorální pásmo je oblast pobřežních mělčin u stojatých vod. Jeho rozsah závisí na průhlednosti vody, aby do něj mohlo světlo a mohla se uskutečnit fotosyntéza.

Příbram pracuje na obnově areálu Nového rybníka od konce roku 2016. Využila při tom i odsouzené z nedaleké bytízské věznice. Podíleli se na opravě hráze, instalaci bednění, opravě ostrůvku uprostřed rybníka či vzniku dětského vodního hřiště včetně pláže s pozvolným přístupem do vody. Upravovali také podklady cest a instalovali nafukovací trampolíny.