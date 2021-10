Rovněž v minulém týdnu se objevil další problém. Při obnově kanalizační stoky se ukázalo, že stávající revizní šachta nevede v přímém směru. „Před šachticí je zlom, který je podle platných norem nepřípustný. V tomto případě e potřeba celé stávající dno kanalizační šachty upravit a vybetonovat tak, aby odtékající splašky neměly tendenci se tam zadržovat,“ vysvětlil Konvalinka.

Při nezbytné obnově vodovodních a kanalizačních sítí ve městě se podle starosty nelze vyhnout obtížím. „Práce na výměně vodohospodářského majetku jsou vždy komplikací pro všechny, neboť vyžadují dopravní omezení a nikdy nevíme, na co můžeme narazit. Nicméně veškeré vodovodní a kanalizační rozvody je třeba s ohledem na jejich stáří postupně renovovat,“ připomněl Jan Konvalinka s tím, že současné potíže řeší projektant s geologem, kteří by v co nejbližší době měli navrhnout další postup.

Při stavbách se často stává, že skutečné položení sítí neodpovídá plánům, které mají město nebo zhotovitel k dispozici. Příkladem může být stavba nového mostu u Dolejší Obory, kterou realizuje Ředitelství silnic a dálnic. V tomto případě byl v tělese původního mostu objeven parovod, který nebyl zakreslen v plánech,“ konstatoval příbramský starosta.

S podobnými těžkostmi se město setkalo také při revitalizaci vnitrobloku Cíl, kde byly odkryty betonové pojezdové pasy z doby výstavby sídliště, o kterých do té doby nikdo nevěděl.