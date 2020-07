Městské kulturní centrum intenzivně pracuje na inovaci programu Lesního divadla Skalka, Nové Podlesí tak, aby si na své přišly všechny věkové i žánrové skupiny. „V minulosti se v tomto areálu v průběhu léta odehrálo několik představení ochotnického souboru a několik představení Divadla A. Dvořáka. V letošním roce bude program obohacen. Těšit se můžeme na festival pohádek, zmíněné divadlo v podání několika souborů, Stand up comedy či DJ´s night,“ uvedl stručně k programu starosta Příbrami Jan Konvalinka.

Ovšem tradiční představení ochotníků z Obecnice a Podlesí, kteří měli léta tento přírodní kulturní stánek za svou domovskou scénu, letos diváci neuvidí. „Bohužel se nám nepodařilo získat náš tradiční termín na začátku července, kdy jsou státní svátky. To je jediný termín, kdy se sejdeme všichni, pak se mi soubor rozprchne na dovolené a už není šance dát to dohromady,“ vysvětlil jeden z důvodů absence obecnických ochotníků principál souboru Bohouš Svoboda.

„Ještě nemáme úplně přesně domluvené podmínky, ale rámcově by to mělo být jako vždy, tedy soubor uhradí odběr elektřiny a zajistí si hasičský dohled. Akorát občerstvení nově už nemusíme zařizovat my, ale to zařídí provozovatel,“ řekl principál ochotnického souboru Divadlo Za vodu Jaroslav Bouda. Tento soubor přiveze v polovině července do lesního divadla svou komedii Zářivá hvězda. „Tuto hru jsme sice už v lesním divadle hráli, ale letos ji přivezeme v obměněném obsazení, takže se určitě pobaví i ti, kteří ji už viděli,“ dodává Bouda.

Kromě ochotnických souborů v posledních několika letech prostor Lesního divadla Skalka využívá i soubor Divadla A. Dvořáka v Příbrami. Uvádí v něm například Balada pro banditu a letos na tuto přírodní scénu přivezl i komedii Jak vyhrát válku s Alešem Hámou v hlavní roli.

Lesní divadlo na Skalce bylo objeveno a postupně upravováno od roku 1946. Lesní divadlo ve starém lomu vybudovali nadšení podlesští Junáci. Upravovali jej postupně několik let. Společně s nimi prostor upravili obyvatelé Nového Podlesí a vznikl i malý domek sloužící jako zázemí a bylo ještě rozšířeno a upraveno hlediště. Prvním představením byla 14. července 1946 hra za zpěvy o třech jednáních Černá rokle od Jana Černého.