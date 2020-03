Tím, že se bude promítat na staré technice, bude nabídka filmů omezená. Filmové premiéry se totiž už řadu let distribuují pouze v digitální podobě. Město si proto uvědomuje, že je potřeba nabídnout něco víc.

„Využijeme promítačky, které tam jsou, ty jsou po revizích, ale to ovlivní i výběr filmů, nicméně se vynasnažíme se, aby tam byla i nějaká přidaná hodnota například v retro stylu, kvalitním občerstvení, aby lidé tam šli jak za tím filmem, ale i kvůli příjemnému času strávenému s přáteli,“ řekl příbramský starosta Jan Konvalinka (ANO).

Ovšem podle jeho slov před samotným zahájením provozu bude ještě potřeba provést úpravy elektrorozvodů, které nejsou v úplně dobrém stavu, tak aby odpívaly současným normám.

O samotné promítání by se mělo starat městské kulturní středisko. To už nyní zjišťuje například formou anonymního dotazníku, jaké snímky by lidé v letním kině chtěli letos vidět. Mluví se o takových klasikách jako jsou Světáci, Pulp Fiction nebo třeba starší díly Indiana Jonese a podobně. Dotazník je možné vyplnit přímo v kanceláři centra.

„Promítat by se mělo zhruba v období od června do srpna a mělo by jít asi o deset představení. Chceme ale vyhovět co nejširší divácké skupině,“ uvádí vedoucí městského kulturního centra Vlastimil Ševr. Prý se uvažuje i o propojení promítání s nějakou after party v sousedním Junior klubu, který se má otevřít před letními prázdninami.

V minulých letech se tak uskutečnilo několik pokusů o promítání, nicméně se z nich nedalo vyvodit, jak velký zájem o provoz kina by skutečně byl. Areál letního kina tak stále slouží především pro pořádání koncertů či části programů městských festivalů na Novém rybníku.

Promítání se v letním kině obnovilo v roce 2016, kdy město promítalo starší filmy, protože areál je vybavený pouze promítačkou na filmové pásy. Tento způsob pokračoval i v následujícím roce. V roce 2018 se pak uskutečnilo několik zkušební projekcí se zapůjčeným digitálním projektorem. Loni se pak nepromítalo vůbec. „Nepromítání letního kina se setkalo docela s kritikou od veřejnosti i od některých zastupitelů. Nový vedoucí kulturního centra ode mě proto dostal úkol vrátit do letního kina život,“ řekl starosta města Jan Konvalinka.

S obnovou promítání souhlasí i opozice. „Myslím si, že nebylo dobré, že loni bylo letní kino úplně mrtvé. Konaly se tam jen asi dva velké koncerty. Areál by se měl využívat víc. Potenciál na to zcela určitě má,“ konstatoval opoziční zastupitel za TOP 09 Václav Švenda.

Areál letního kina v Příbrami patří k největším v republice. Jeho hlediště pojme podle dostupných údajů až 4500 diváků.