Letos v lednu petrovické zastupitelstvo rozhodlo, že vítězný návrh vzejde ze tří návrhů pomocí veřejné ankety. Podmínkou její platnosti byla účast minimálně 200 lidí. Důvodem tohoto rozhodnutí byl mimo jiné i fakt, že na radnici dorazila petice se 173 podpisy lidí, kterým se nezamlouval vítězný návrh vybraný zastupitelstvem loni na podzim.

Vybíralo se ze tří návrhů, které podali architekt Jan Veselý, dvojce Petr Štěpánek a Jan Kuneš a ateliér OTA. S počtem 226 hlasů zvítězil v anketě návrh Petra Štěpánka a Jana Kuneše. Dalších 6 hlasů získal od místních chalupářů. Na druhém místě skončil návrh od architekta Jana Veselého se 43 hlasy a na třetí pozici je návrh od ateliéru OTA s 39 hlasy.

„Podle místních tak zvítězil návrh, který loni původně vybralo i zastupitelstvo. Ovšem hlasování bylo zpochybněno a tak se na podzim hlasovalo znovu a byl vybraný návrh ateliéru OTA. Proti tomu se ale ozvala veřejnost s peticí,“ řekl petrovický starosta Petr Štěpánek.

Veřejná diskuze o obnově petrovické kašny se vede už od roku 2017. „Již několik let jsme postupně kašnu spárovali, tmelili a snižovali hladinu vody. Přesto se voda v kašně dále ztrácela a tak zůstala v posledních letech suchá,“ přiblížil letitý problém s kašnou, která je na náměstí od 40. let minulého století, starosta Petr Štěpánek. Snahou o její obnovení reaguje vedení obce na přání veřejnosti, která si přeje vrátit vodu do hlavního veřejného prostoru Petrovic.