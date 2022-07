„Oprava intenzivně probíhá, zprovoznění očekáváme v tomto týdnu,“ konstatoval. S tím, že jakmile bude známý konkrétní termín, povodí Vltavy o něm bude informovat na svém webu i na facebooku. „Cílem je, aby to bylo co nejdřív; aktuálně máme plnou plavební sezonu,“ řekl Roldán.

Zmodernizovaný lodní výtah, jehož úpravy stály 122 milionů korun, je v provozu od počátku května. Rekonstrukce přinesla nejen nový vozík navržený speciálně pro orlickou hráz, což umožňuje přepravovat větší a těžší lodě než dřív (až do délky deseti metrů a výtlaku šesti tun), ale také prodloužení kolejové dráhy o 12 metrů.

Lodní výtah na Orlíku dostane nový vozík, zvládne delší lodě

To umožní nezkracovat sezonu kvůli poklesu hladiny přehradní nádrže v době sucha, jak bývalo běžné dříve. Zrovna letos však má být sezona nečekaně krátká – a to kvůli plánovanému snižování hladiny vody v přehradní nádrži. Vynutí si to přípravy prací na budování nového bezpečnostního přelivu.

Razantní upouštění vody z přehrady je plánováno od počátku příštího měsíce – a zhruba kolem poloviny srpna by hladina měla klesnout natolik, že letošní provoz zdviže skončí: pod provozní minimum na úrovni 342,50 metru nad mořem. S jejím opětovným zvyšováním se pak počítá až na jaře. O něco dříve, zřejmě už v prvním srpnovém týdnu, skončí kvůli poklesu hladiny i možnost využívat plavební komoru Kořensko.