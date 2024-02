Blízko hlavního města nabídne možná poslední možnost víkendových sjezdů přinejmenším v aktuální části sezony v sobotu 24. února a pak i v neděli Ski areál Chotouň nedaleko Jílového na Praze-západ . Plný provoz se spuštěním obou vleků poma provozovatelé garantují právě do neděle. Pak se uvidí, co umožní počasí a tenčící se zásoby technického sněhu. Vzhledem k teplotám a dešti nepřekvapí, že mimo sjezdovku je vidět pouze trávu.

V pátek chotouňský areál nabídne tradiční zimní provoz od deváté dopolední do deváté večer (tedy i s osvětlením). Po oba víkendové dny bude otevřeno rovněž do 21. hodiny, avšak s ohlášeným spuštěním provozu již od osmé ranní. Dětský areál má otevřeno od deváté do devatenácté hodiny.

Plný provoz přislíbený do neděle zahrnuje i fungování lyžařské školy, v provozu budou občerstvení i půjčovna a servis. Co může následovat dál, se teprve ukáže; provozovatelé budou informovat na webu areálu. Dosavadní vývoj počasí ale moc důvodů k optimismu nenabízí.

Velkou radost sjezdařům neudělá areál na Praze-východ: Šibeniční vrch v Mnichovicích. I když není mimo provoz úplně, funguje pouze ski škola – se zajištěním provozu obou vleků pro výuku lyžování. V pátek 23. února to je odpoledne mezi 15. a 17. hodinou, po oba víkendové dny od 10 do 17 hodin.

Na nepřízeň počasí žehrají i na „panství Vítka z Prčice – Království Růže“ při pomezí Příbramska, Benešovska a Táborska, tedy ve Ski areálu Kvasejovice. S ohledem na aktuální podmínky jsou zde v provozu dvě třetiny „dlouhé“ neboli turistické sjezdovky. „Bojujeme o zbytky sněhu, abychom zajistili aspoň provoz pro děti a školy,“ informují provozovatelé na webu Ski Kvasejovice. Na víkend i následující dny zatím nabízí možnost rezervací termínů také zdejší lyžařská škola.

Na sjezdovce tu mají od 10 do 30 centimetrů technického sněhu, mimo ni ani zde neleží nic. A zásoby tají téměř před očima. Ve čtvrtek k tomu přispěla až osmistupňová teplota s deštěm. V pátek by podle očekávání pršet nemělo, ale teploměr se může vyšplhat ještě o něco výš. Od soboty sice meteorologové očekávají ochlazení, ale opět se mohou objevit dešťové kapky.

Podstatně lépe jsou na tom u sousedů, v areálu Monínec také v sousedství města Sedlec-Prčice v okrese Příbram. I když mimo sjezdovku je rovněž zde terén holý, na ní se daří udržovat udržovat vrstvu technického sněhu o síle 60 až 90 centimetrů. Areál tak zůstává v plném provozu s denním i večerním lyžováním.

Hlavní lanová dráha (čtyřsedačková lanovka pro sjezdovku o délce 1,2 kilometru) i horní kotva (obsluhující 600metrovou sjezdovku) jsou na Monínci v provozu denně, a to ve shodných časech: od deváté dopolední do čtyř odpoledne a pak ještě mezi 18. a 21. hodinou. Také hotelový vlek (poma pro 170metrovou sjezdovku) funguje v tradičním čase: mezi devátou a šestnáctou hodinou, tedy v rámci denního lyžování. Na hotelové sjezdovce areál večerní lyžování nenabízí. Využívat mohou návštěvnici Monínce i další služby včetně výuky lyžování, půjčoven, servisu lyží či občerstvení.

