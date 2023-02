Masopustní čas začíná podle tradice po svátku Tří králů a pokračuje až do Popeleční středy před Velikonocemi. Dříve představoval týdny hodování i veselí mezi dvěma postními dobami a vrcholil až v posledních třech dnech průvody maškar. Dnes už masopusty nejsou vázány přímo na tento čas. Na Přábramsku tak masopusty pokračují po celý únor. Leckde se konají i ve všední den.

Kosova Hora, 11. února

sraz masek je ve 13.30 hodin u vlakového nádraží. Průvod dojde na náměstí, kde ve 15 hodni začne masopustní veselice.

Velká Lečice, 11. února

sraz účastníků je 13.30 hodin Na Štěkandě. Průvod vyráží ve 14 hodin, zhruba v 16 hodin dojde k obecnímu úřadu, kde budou připraveny soutěže pro děti a volná zábava. Hraje Dobříšský pokleslý orchestr lidových nástrojů.

Svojšice, 11. února

sraz je od 13 hodin u obecního úřadu. Průvod maškat buce procházet obcí, dále se vydá kolem rybníka do Kletic a zpátky do Svojšic. Cestou se bude tančit a zpívat – a na zastávkách u chalup i ochutnávat dobroty od místních hospodyní. Po průvodu následuje setkání na obecním úřadě.

Podlesí, 11. února

masopust bude zahájen ve 14 hodin, kdy starostka před obecním úřadem předá maškarám klíč od obce. Konec průvodu je naplánován v zahradě Pivovaru Podlesí, kde se uskuteční vepřové hody.

Příčovy, 16. února

sraz masek je ve 13.30 hodin v hasičské klubovně. Do kroku bude průvodu hrát kapela Neptun.

Daleké Dušníky, 18. února

sraz masek je v 9 hodin v druhlické hasičárně průvod vyjde o hodinu později od hřiště v Dalekých Dušníkách. Kolem 15. hodiny bude zastřelen medvěd u hasičárny v Druhlicích. K tanci i poslechu bude hrát Toulavá kapela.

Kamýk nad Vltavou, 18. února

sraz masek bude ve 12 hodin u kulturního domu od 17 hodin je v plánu popravení kobyly a masopusta před hospodou U Vltavy.

Milín, 18. února

sraz masek je ve 14 hodin před radnicí. Letošním téma jsou animované postavičky z pohádek i filmů. Od 16 hodin do 17.30 hodin se budou promítat v kině pásma animovaných filmů

Morkovraty, 18. února

zahájení průvodu je naplánováno na 9.30 hodin od restaurace U Josefa

Višňová, 18. února

ve 13 hodin je sraz u obecního úřadu. Na úvod vystoupení místních školáků, následovat bude maškarní průvod ulicemi obce se zastávkami u domů. Doprovázet ho bude živá hudba.

Věším, 18. února

Masopustní průvod obcí začne od 12 hodin. Pořádají místní dobrovolní hasiči a sportovci ze Sparty Věšín.

Pečice, 18. února

sraz masek je ve 13 hodin u obecního úřadu. Nebude chybět soutěž o nejlepší dětskou i dospělou masku či zakoupení zabijačkových dobrot.

Pičín, 18. února

tradiční masopustní průvod obcí. Večer se od 20 hodin koná v sále restaurace U Krause maškarní ples.

Prosenická Lhota, 18. února

sraz masek je od 13 hodin před místním pohostinstvím.

Masopust v Hornickém muzeu Příbram, 18. února

maškarní průvod a veselice bude probíhat i v prostředí historických báňských objektů v areálu Ševčinského dolu v Příbrami. Akce začíná od 10 hodin.

Jince, 21. února

ve 14 hodin se průvod masek vydá od základní školy Slavíkovou ulicí k parkovišti u kovárny kolem samoobsluhy k městskému úřadu. Zde se uskuteční scénka Stětí hlavy kobyly. Pak průvod vyrazí zpět ke školy, kde bude pochována basa.

Zduchovice, 21. února

16 hodin začne masopustní průvod obcí. Poslední zastávkou putování maškar bude místní hostinec.

Sedlčany, 21. února

v 15 hodin je sraz na zahradě školy. Průvod maškar provázený muzikanty ze základní umělecké školy se vydá na vestu přes potůček na náměstí TGM – tam bude setkání patřit hudbě a masopustním dobrotám.

Jablonné, 25. února

tradiční průvod masek vyjde ve 12 hodin z Jablonné a bude pokračovat do Horních Hbit. Všechny masky vítány. Kdo nemá masku a chtěl by se zúčastnit, masek bude dost i k zapůjčení, a to od 11ti hodin v klubovně v Jablonné.