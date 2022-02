Projekt se přímo dotkne městských částí Zdaboř, Žežice, Brod, Červená a Podvršky. V této souvislosti se zástupci jednotlivých osadních výborů sešli s vedením města, aby společným podpisem potvrdili kolektivní záměr, jímž je hlavně zřízení protihlukové stěny v celé délce komunikace. Ta by měla vést v sousedství zmíněný obydlených území. Prioritním cílem je zajistit, aby protihlukovou stěnu vybudoval na své náklady investor obchvatu, kterým je ŘSD. Nicméně to se zatím k tomuto kroku nechystá. Pokud tedy investor do jednoho roku od zprovoznění obchvatu stěnu nepostaví, učiní takto Příbram na své náklady.

„Tímto prohlášením deklarujeme svou snahu všemi dostupnými způsoby snižovat dopad výstavby a provozu jihovýchodního obchvatu na život dotčených lokalit. Jde vlastně o symbolické podání ruky. V okamžiku, kdy vyroste obchvat, se na jedné straně městu uleví a na straně druhé dojde k několika zásadním negativním efektům. Podpisem říkáme, že v tom obyvatele dotčených oblastí nenecháme,“ slíbil před podepsáním samotného dokumentu starosta Jan Konvalinka.

K tomu má dopomoct zřízení peněžního fondu města, který bude dlouhodobě shromažďovat prostředky na financování stavby. „Účastníci memoranda deklarují svůj cíl, aby prostředky do fondu byly v rámci rozpočtu města ukládány dlouhodobě, kontinuálně a v adekvátní výši, která bude přiměřená předpokládaným nákladům na vybudování protihlukových opatření,“ píše se v dokumentu.

Memorandum také myslí na výsadbu zeleně, která by měla proběhnout v úseku mezi osadami Brod a Podvršky. Ta by neměla být vnímána ani deklarována jako náhrada za výstavbu protihlukových stěn. V neposední řadě listina zavazuje město ke snižování hustoty provozu spojené s hotovým projektem obchvatu. To znamená, že by mělo dojít k odklonu obzvláště nákladní dopravy z ulic Zdabořská a Brodská.

Jihovýchodní obchvat Příbrami má pomoct ze silnice číslo I/18 dostat tranzitní dopravu a část vnitroměstské dopravy mimo obytné části a centrum. Nová komunikace se v první etapě na „osmnáctku“ napojí východně za obcí Dubno, odkud povede ke Brodu. Odtud bude směřovat jižně od Příbrami k Bohutínu, za nímž se zpětně napojí na silnici číslo 18. Obě části obchvatu se společně propojí se silnici číslo 66, jež vede k nájezdu na dálnici D4 u Milína.